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Главы генштабов России и США обсудили по телефону борьбу с терроризмом и Сирию
05 января 2019, 12:09 • 87 • Политика
Минобороны России и Пентагон рассказали о телефонных переговорах, в которых приняли участие главы Генштаба ВС России и Объединенного комитета начальников штабов ВС США. В ходе диалога стороны обсудили борьбу с терроризмом и Сирию.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Америки Джозефом Данфордом. Об этом сообщили официальные представители Министерства обороны России.
В рамках диалога стороны обсудили ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики, а также усилия в сфере борьбы с терроризмом.
"Сторонами подтверждена важность поддержания существующего канала связи", - указано в заявлении.
Информацию о переговорах подтвердили и в Пентагоне, указав на то, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд решили не раскрывать деталей.
Напомним, в конце 2018 года президент Штатов Дональд Трамп объявил о своем решении по выводу американских солдат из Сирии.
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