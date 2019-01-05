Главы генштабов России и США обсудили по телефону борьбу с терроризмом и Сирию

Минобороны России и Пентагон рассказали о телефонных переговорах, в которых приняли участие главы Генштаба ВС России и Объединенного комитета начальников штабов ВС США. В ходе диалога стороны обсудили борьбу с терроризмом и Сирию.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Америки Джозефом Данфордом. Об этом сообщили официальные представители Министерства обороны России.

В рамках диалога стороны обсудили ситуацию на территории Сирийской Арабской Республики, а также усилия в сфере борьбы с терроризмом.

"Сторонами подтверждена важность поддержания существующего канала связи", - указано в заявлении.

Информацию о переговорах подтвердили и в Пентагоне, указав на то, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд решили не раскрывать деталей.

Напомним, в конце 2018 года президент Штатов Дональд Трамп объявил о своем решении по выводу американских солдат из Сирии.