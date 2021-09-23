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Главы Генеральных Штабов России и США провели очередную встречу

23 сентября 2021, 16:45  •  103 • Война
«Серьёзная встреча с редкими шутками» продлилась около 6 часов
22 сентября, на территории резиденции правительства Финляндии Кёнингстедт неподалёку от Хельсинки прошла рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России, генерала армии Валерия Герасимова и главы Комитета начальников штабов американской армии генералом Марка Милли.
«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер»,
– сообщили в Министерстве обороны России.
По данным источников газеты The Wall Street Journal, военачальники обсудили, в частности, «снижение рисков военной конфронтации». Как утверждает телеканал Fox News, длившаяся за закрытыми дверями более шести часов встреча была «жизненно важной».
Тем временем в Америке не утихает скандал, спровоцированный книгой «Опасность» за авторством младшего редактора The Washington Post Вудворда и журналиста Косты, рассказывающими о конфиденциальных телефонных переговорах Милли (за спиной тогдашнего главнокомандующего Дональда Трампа) с его коллегой из Китая генералом Ли Цзочэнем. Телефонные звонки якобы имели место в период пиков внутриполитической напряжённости – незадолго до президентских выборов 2020 года и через пару дней после «штурма Капитолия» 6 января 2021 года.
В Пекине якобы выражали беспокойство относительно возможного морского нападения со стороны американцев в Южно-Китайском море, где они проводили очередные провокационные учения, а Малли их успокаивал: «Мы на 100% устойчивы. Все в порядке. Вот только с демократией иной раз неаккуратно».
«После встречи главы Комитета начальников штабов ВС США с российским коллегой Герасимовым пресс-секретарь Милли в его защиту назвал разговоры "жизненно важными" для "снижения напряженности" и "во избежание непредвиденных последствий или конфликта", отметив, что они согласовывались с высокопоставленными представителями Министерства обороны»,
– передаёт Fox News. Сам Милли заявляет, что его звонки в Пекин «являлись частью его обязанностей и имели целью поддержание стратегической стабильности».
Как отмечают некоторые наблюдатели, формально противоречащая уставу инициатива американского генерала оказалась вполне востребованной теперь уже в диалоге с Москвой, причём вполне легально. Выступая с трибуны ООН, а ранее в связи со спешным выводом войск из Афганистана, Джо Байден заявил о том, что его страна завершает эпоху бесконечных войн, но явно не все союзники и клиенты Вашингтона в восторге от этого. В частности, речь идёт о Великобритании, способной устраивать прямые или опосредованные провокации на Кавказе, на Ближнем Востоке или в том же Афганистане, в попытке столкнуть лбами Белый Дом и Кремль.
Примерно в этом же заинтересована и часть американского истеблишмента, делающая ставку на перманентный хаос в Евразии, обращённый прежде всего против Пекина и против Москвы. Как пишет Коммерсант, после своего ухода из Афганистана американцы хотели бы оставить возможность «быть рядом», для чего им нужны военные объекты на территории государств Центральной Азии, против чего категорически выступают в Москве, в ОДКБ, а также в Узбекистане.
В любом случае в условиях постоянной «тревожной неопределённости» наличие прямых каналов связи между главами штабных структур наиболее мощных в военном отношении ядерных держав видится безальтернативным.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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