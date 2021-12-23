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Главы ФРГ и Британии обсудили Украину: Без России не урегулировать

23 декабря 2021, 00:45  •  53 • Политика
Главы Великобритании и ФРГ в телефонном разговоре обсудили Украину и Россию.
Великобритания и Германия считают важным взаимодействие с Россией для деэскалации ситуации на украинском направлении.
Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам переговоров премьера Бориса Джонсона и канцлера Олафа Шольца.
"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе нынешнюю ситуацию на украинской границе...", - говорится в заявлении. Лидеры двух стран дооворились продолжить взаимодействие с Россией "для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии". Об этом сообщает ТАСС.
Также Шольц и Джонсон обсудили распространение штамма коронавируса омикрон, и председательство Германии в G7 в 2022 году.
В странах Запада часто звучат обвинения России в якобы возможном "вторжении" на Украину. В России все обвинения отрицают и подчеркивают, что страна не представляет угрозы для соседей. В Кремле также предостерегают от силовых попыток Украины решить конфликт в Донбассе.

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