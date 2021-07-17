Главы еще трех регионов проведут прямые линии после рекомендации Путина

Губернаторы Ростовской, Оренбургской и Курской областей после рекомендаций президента России Владимира Путина решили провести прямые линии с жителями регионов. Ранее пообщались с населением уже 11 глав регионов. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центры управления регионов (ЦУР).

Так, по данным ЦУР Ростовской области, в июне-июле в адрес губернатора Василия Голубева поступило почти 10 тыс. обращений. В основном жители региона интересовались ремонтом и строительством дорог, а также благоустройством и работой ЖКХ. Ожидается, что прямая линия пройдет в первой половине сентября.

В свою очередь, в ЦУР Оренбургской области уточнили, что было получено порядка 4,5 тыс. обращений граждан к главе региона Денису Паслеру. Здесь также людей волнуют ситуация с дорогами, ЖКХ и благоустройство, а также проблемы здравоохранения и вакцинации от COVID-19. Общение с жителями в прямом эфире запланировано уже на август.

Также в последний месяц лета состоится и прямая линия с губернатором Курской области Романом Старовойтом. По данным местного ЦУР, она пройдет 26 августа. И здесь жителей региона волнуют все те же проблемы, а также вопросы, связанные с коронавирусом и социальной защитой.

6 июля президент РФ Владимир Путин дал поручение главам регионов страны проводить прямое общение с жителями как минимум раз в год.

Ранее в этот же день глава государства поручил «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, поступившие на прямую линию. Ответственным назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Ранее прямые линии с гражданами провели губернаторы 11 регионов России.