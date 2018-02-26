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Главы энергоконцернов заявили, что "Северный поток - 2" соответствует целям энергосоюза ЕС

26 февраля 2018, 23:24  •  133 • Украина

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" означает диверсификацию поставок "голубого топлива" в Европу и будет способствовать энергобезопасности ЕС. Об этом говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении глав концернов Uniper, Wintershall и OMV Клауса Шефера, Марио Мерена, Райнера Зеле.

"Строительство трубопровода означает диверсификацию существующих путей, дополнение и расширение имеющихся сетей. Именно это соответствует целям европейского энергосоюза и устойчивого европейского газового внутреннего рынка", - отмечается в заявлении. "Северный поток - 2" связывает и укрепляет Европу, поскольку в итоге будет создан надежный путь транспортировки газа в Европу", - подчеркивается в документе.

По мнению глав Uniper, Wintershall и OMV, "тот, кто выступает против "Северного потока - 2", способствует ослаблению конкуренции и энергобезопасности" ЕС. "Страны, такие как Украина и Польша, как транзитеры-монополисты не заинтересованы в создании новой и конкурентоспособной газовой инфраструктуры в Европе", - считают руководители компаний. При этом Шефер, Мерен и Зеле подчеркнули, что речь "идет не об односторонней зависимости от России, но о партнерстве", которое продолжается уже несколько десятилетий.

Одновременно главы концернов отметили, что "энергобезопасность Европы не должна становиться игрушкой американской энергетической, экономической политики, а также действий США в сфере безопасности и геополитики". "Здесь ЕС нужно посоветовать целенаправленно противодействовать этому", - подчеркивается в заявлении. Как отмечается, сжиженный природный газ из США менее привлекателен для Европы уже с точки зрения цен, в то время как голубое топливо из РФ будет становиться еще важнее, в том числе, в свете поставленных ЕС климатических целей.

"Еврокомиссия должна задаться вопросом, почему она в дискуссиях вокруг "Северного потока - 2" не действует объективно", хотя правовые рамки не дают повода сомневаться в целесообразности проекта, отметили главы Uniper, Wintershall и OMV. "Северный поток - 2" - это миллиардная инвестиция в суперсовременную европейскую газовую инфраструктуру, в надежное обеспечение людей и промышленности в Европе газом", - считают они.

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