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Главы четырех государств сделали совместное заявление по поводу ситуации в Белоруссии
24 августа 2021, 21:45 • 34 • Политика
Прибалтика и Польша объявили Лукашенко крестовый поход
Главы Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление во время встречи, которая прошла 23 августа в Киеве. Президенты восточноевропейских стран заявили, что в прошлом году население Белоруссии "надеялось на право определения будущего своей страны на свободных выборах", однако ожидания не оправдались.
Президенты четырех стран сообщили, что Минск отказался прислушиваться к гражданам, а к внутренним репрессиям и политическому преследованию теперь прибавилось и использование населения "третьих стран", которое, по мнению лидеров, Минск использует в качестве пушечного мяса для незаконного пересечения границ.
Прибалтийские лидеры вместе с польским коллегой пояснили, что тем самым Минск проводит "гибридную операцию", призванную отвлечь внимание от событий в Белоруссии.
"Мы осуждаем это неприемлемое поведение. Ненужное давление и безрассудные действия не изменят нашу согласованную политику в отношении кризиса в Беларуси", – говорится в опубликованном заявлении.
Стороны также объявили о готовности дальнейшего сотрудничества с ЕС и НАТО для усиления санкционного давления против Белоруссии. Также прибалтийские страны с Польшей потребовали "освобождения политических заключенных" и "инклюзивного национального диалога".
"Мы, как и прежде, уверены, что воля белорусского народа – главный указатель будущего развития Белоруссии", – говорится в тексте совместного заявления.
Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией будет сохранен забор. Прибалтика запросила вместе с Варшавой средства у Брюсселя на охрану Европы от "несметных полчищ" нелегалов.
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