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Главы 25 стран объединились для заключения договора о пандемии - ВОЗ

30 марта 2021, 19:10  •  134 • Политика
Мировые лидеры объединились в срочном призыве заключить международный договор о пандемии. Об этом сообщила Международная организация здравоохранения - ВОЗ.
Международное сообщество должно сообща работать над новым международным соглашением о готовности к пандемии и ответных мерах. Это необходимо, чтобы построить более прочную глобальную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения. Об этом сказано в совместном воззвании, которое подписали представители 25 стран мира.
"Будут другие пандемии и другие серьёзные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не может справиться с этой угрозой в одиночку", - сказано в документе, который опубликован на сайте ВОЗ.
Как подчеркнули подписанты, вопрос стоит не "если", а "когда". Предстоит вместе готовиться к тому, чтобы предсказывать, предотвращать, обнаруживать, оценивать и эффективно реагировать на пандемии с высокой степенью координации. Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не в безопасности, пока весь мир не будет в безопасности.
Основная цель нового международного договора о готовности к пандемии и ответных мерах - это развитие всеобъемлющего, многоотраслевого подхода к укреплению национального, регионального и глобального потенциала и устойчивости к будущим пандемиям. Договор - это возможность для всего мира объединиться в глобальное сообщество для мирного сотрудничества, выходящего за рамки нынешнего кризиса.
Договор, как сказано в воззвании, "будет основан на конституции Всемирной организации здравоохранения, с привлечением других соответствующих организаций, которые имеют ключевое значение для этого начинания. В поддержку принципа здоровья для всех. Существующие инструменты глобального здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечив ему прочный и испытанный фундамент".
Комментарий подписали в том числе премьер-министр Фиджи Баинимарама, премьер Таиланда Прают Чан-Оча, премьер Португалии Антониу Луиш Сантуш да Кошта, премьер Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Великобритании Борис Джонсон, глава Руанды Поль Кагаме, глава Кении Ухуру Кеньятта, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлерин Ангела Меркель, премьер Греции Кириакос Мицотакис, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада, премьер Албании Эди Рама, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

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