Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
Главная / В мире

Главу ВОЗ после вакцинации забросали вопросами

13 мая 2021, 01:55  •  66 • В мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о том, что настала его очередь сделать прививку от COVID-19. После соответствующего поста в соцсетях его забросали вопросами.
О прививке Гебрейесус рассказал на своей странице в Twitter. Он напомнил, что вакцины реально спасают жизни, поэтому доставить препараты во все уголки мира нужно как можно скорее.
"Если вы, как и я, живёте в стране, где вакцины доступны, пожалуйста, сделайте прививку, когда придёт ваша очередь", - призвал глава ВОЗ.
Он добавил, что власти и фармпроизводители должны взять на себя обязательство производить как можно больше доз вакцины от коронавируса и делиться ими, чтобы защитить человечество.
Под постом Гебрейесуса забросали вопросами.
"Когда вы говорите "все страны", имеете ли в виду Танзанию и Северную Корею, где правительство отказывается даже сообщать о случаях заболевания коронавирусом?" - поинтересовалась Ава, добавив, что люди в этих государствах тоже нуждаются в вакцинах, но ВОЗ ведёт там недостаточную пропаганду.
"Поздравляю, сэр. Но почему вы так долго тянули с вакцинацией, хотя являетесь главой ВОЗ?" - спросил Мклоаа.
"Укол какого препарата вы получили?" - захотелось узнать Афродите.
"А как быть странам, где нет вакцин?" - написал Фаниндра Кумар.
На комментарии подписчиков глава ВОЗ не ответил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
12 мая 2021, 16:45
В ЕС признали законным запрет в Латвии телеканала «Россия-РТР»
12 мая 2021, 22:15
Генсек ООН назвал "Спутник V" ключом к решению проблем
12 мая 2021, 18:30
Ответная дипломатия: пресс-секретарь посольства США в РФ подтвердила свою высылку из России
12 мая 2021, 22:15
Американцев сжиганием манекена предупредили об опасности
13 мая 2021, 00:05
Французские генералы предупреждают...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
09 мая 2021, 10:50
Гозман оскорбил День Победы: "Спектакль омерзителен"
10 мая 2021, 06:05
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.