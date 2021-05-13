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Главу ВОЗ после вакцинации забросали вопросами
13 мая 2021, 01:55 • 66 • В мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о том, что настала его очередь сделать прививку от COVID-19. После соответствующего поста в соцсетях его забросали вопросами.
О прививке Гебрейесус рассказал на своей странице в Twitter. Он напомнил, что вакцины реально спасают жизни, поэтому доставить препараты во все уголки мира нужно как можно скорее.
"Если вы, как и я, живёте в стране, где вакцины доступны, пожалуйста, сделайте прививку, когда придёт ваша очередь", - призвал глава ВОЗ.
Он добавил, что власти и фармпроизводители должны взять на себя обязательство производить как можно больше доз вакцины от коронавируса и делиться ими, чтобы защитить человечество.
Под постом Гебрейесуса забросали вопросами.
"Когда вы говорите "все страны", имеете ли в виду Танзанию и Северную Корею, где правительство отказывается даже сообщать о случаях заболевания коронавирусом?" - поинтересовалась Ава, добавив, что люди в этих государствах тоже нуждаются в вакцинах, но ВОЗ ведёт там недостаточную пропаганду.
"Поздравляю, сэр. Но почему вы так долго тянули с вакцинацией, хотя являетесь главой ВОЗ?" - спросил Мклоаа.
"Укол какого препарата вы получили?" - захотелось узнать Афродите.
"А как быть странам, где нет вакцин?" - написал Фаниндра Кумар.
На комментарии подписчиков глава ВОЗ не ответил.
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