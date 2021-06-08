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Главу Василеостровского района заподозрили в коррупции
08 июня 2021, 20:30 • 57 • Аналитика
Глава Василеостровского района Эдуард Ильин занял третье место в списке самых богатых руководителей административных единиц города. Петербуржцы усомнились в том, что чиновник мог заработать свои деньги честным трудом и заподозрили наличие коррупционной составляющей в его деятельности.
Ранее администрации районов Петербурга опубликовали данные о доходах своих сотрудников за 2020 год. В тройку лидеров попал глава Василеостровского района Эдуард Ильин. Чиновник задекларировал доход в 5,4 миллиона рублей против 3,4 миллиона по итогам прошлого года. В декларации он также указал две квартиры площадью 50 и 98 кв. м. Супруга Ильина заработала 109 тысяч рублей за год. В ее распоряжении находится иномарка Mercedes ML350 и квартира площадью в 47,4 квадратных метра.
В комментариях жители Петербурга усомнились в честности заработанных Ильиным денег. Например, пользователь с ником «Дмитрий Сафонов» намекнул на возможное наличие коррупционной составляющей в его деятельности, поскольку чиновник мог указать только официальную часть заработка.
Пользователь с ником «Ирина Сулейманова» задалась вопросом, почему у чиновников, в том числе Ильина, зарплата выросла, в то время как доходы россиян упали. Ситуацию она охарактеризовала как «странную».
Аналогичного мнения придерживается «Наталья Михайлова».
Юзер с ником «Наталия Петрова» подчеркнула, что указанный Ильиным доход может быть лишь частью того, что глава Василеостровского района действительно заработал за прошедший год.
Возможная коррупционная составляющая в работе Эдуарда Ильина отражается непосредственно на состоянии Василеостровского района. На сайте «Наш Санкт-Петербург», куда могут пожаловаться жители города, можно найти более двух сотен обращений по текущим проблемам на подведомственной чиновнику территории. Наиболее частыми из них являются неудовлетворительное состояние дорог и придомовых территорий.
Также местные жалуются на засилье в районе большого количества киосков, осуществляющих незаконную торговлю продуктами низкого качества. При проверках у владельцев этих точек отсутствуют необходимые документы и разрешения.
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