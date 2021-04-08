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Главу Тывы выберут в единый день голосования в сентябре 2021 года
08 апреля 2021, 01:10 • 40 • Политика
Выборы главы Республики Тыва пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года, когда будут выбирать депутатов Госдумы. Об этом 7 апреля рассказал член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
«В соответствии со статьей 10-го федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» плановые выборы главы Республики Тыва должны состояться в единый день голосования, 19 сентября 2021 года», — отметил Шевченко.
Ранее в этот день стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Тывы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Владислава Ховалыга. С ним Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу, в ходе которой сообщил о назначении.
Кара-оол возглавлял Тыву с 2007 года. Ховалыг в 2008–2018 годах был мэром Кызыла.
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