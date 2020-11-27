Главу территориального управления острова Русский отстранили из-за ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отстранил руководителя административно-территориального управления (АТУ) острова Русский за непринятие мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 27 ноября.

По словам Кожемяко, руководитель АТУ проявила безответственное отношение к своим обязанностям. Следить за тем, чтобы люди получали необходимую помощь, будет замглавы Владивостока.

«Решением КЧС за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности», — сказал Кожемяко главе Владивостока Олегу Гуменюку.

ТАСС уточняет, что от работы отстранена начальник административно-территориального управления Фрунзенского района, в который выходит остров Русский, Ирина Пан. Вместо нее необходимую поддержку пострадавшим оказывает заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Ранее сообщалось, что Кожемяко прибыл на остров Русский. По словам главы региона, ситуация с возобновлением подачи электроэнергии на данных территориях является самой сложной во Владивостоке.

Также он рассказал, что штаб по устранению последствий циклона, который развернут на острове, будет работать круглосуточно.

20 ноября в Приморье был введен режим ЧС из-за последствий обрушившегося на регион циклона с ледяным дождем и сильным ветром. В травмпункты Владивостока и Артема после «ледяного шторма» обратилось более 660 человек.