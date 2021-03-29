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Главу РЖД переназначили: Мишустин принял решение о главном железнодорожнике России
29 марта 2021, 23:55 • 61 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о главном железнодорожнике России. Главу РЖД переназначили, но новое назначение не стало сюрпризом.
На сайте правительства России появилось сообщение о том, что главу РЖД переназначили. Опубликовано соответствующее распоряжение премьера Михаила Мишустина.
"Олег Белозёров назначен генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД", - говорится в документе.
Срок полномочий главного железнодорожника РФ составит пять лет.
Олег Белозёров был заместителем главы Министерства транспорта с 2009 по 2015 год, а потом возглавил "Российские железные дороги". Зарекомендовал себя как успешный антикризисный топ-менеджер. Награждён множеством медалей, орденов и почётных грамот федерального уровня. Женат, отец уже совершеннолетних сына Матвея и дочери Вероники.
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