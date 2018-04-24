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Главу Республики Дагестан изберут 9 сентября 2018 года

24 апреля 2018, 17:24  •  44 • Политика

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Народное Собрание (парламент) Дагестана во вторник утвердило дату избрания главы республики - 9 сентября 2018 года, передает корреспондент ТАСС.

Данный законопроект, который приняли для приведения его в соответствие с федеральным законодательством, закрепляет положение о том, что парламент республики проводит выборы главы региона в сроки, установленные пунктом 3.2 статьи 18 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".

Как пояснил председатель комитета Народного Собрания Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов, в случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта России голосование по избранию нового главы субъекта проводится во второе воскресенье сентября года, в котором досрочно прекращены полномочия, если они были прекращены не позднее 1 июля.

В случае если полномочия были прекращены после 1 июля, то голосование проводится во второе воскресенье сентября года, следующего за годом досрочного прекращения полномочий.

Избирают из трех кандидатов

Полномочия бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова были досрочно прекращены в конце сентябре 2017 года. Таким образом, после внесения изменений в республиканский закон, дата выборов нового главы республики - 9 сентября 2018 года.

Глава Дагестана избирается Народным Собранием республики из трех кандидатов, представленных президентом России не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. При этом к выдвижению кандидатур на рассмотрение президента России допускаются партии, представленные в Госдуме или в парламенте региона. Партии представляют президенту не более трех кандидатур не позднее, чем за 40 дней до дня голосования.

В настоящее время врио главы Дагестана является бывший вице-спикер Госдумы и председателем фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, который был назначен на эту должность 3 октября 2017 года.

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