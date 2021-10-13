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Главу Пентагона отправили в командировку по Европе: Остина ждут на Украине и в Грузии

13 октября 2021, 02:20  •  36 • Политика
В Брюсселе готовят встречу министров обороны стран НАТО. Накануне совещания глава Пентагона Ллойд Остин собирается объехать три страны. Его ждут на Украине, в Румынии и Грузии.
Ллойд Остин в ближайшие дни собирается приехать в Киев и Тбилиси. Его ждут на Украине и в Грузии перед большим совещанием министров обороны стран НАТО, которое пройдёт в Брюсселе 21 октября. Об этом сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби 12 октября.
Причина вояжа генерала перед встречей министров неизвестна. Судя по всему, визиты будут краткосрочными.
"Министр и его команда готовятся к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию", - цитирует пресс-секретаря Пентагона ТАСС.
Кирби уточнил, что более подробно о целях визита главы военного ведомства США в европейские страны объявят непосредственно перед командировкой Остина.
Известно, что на встрече министров обороны в Бельгии совещание возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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