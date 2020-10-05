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Главу ОП Ермака заменят на продюсера «95 квартала» Сергея Трофимова уже через 2 недели

05 октября 2020, 16:20  •  36 • Украина

Глава офиса президента Андрей Ермак всё же может лишиться своей должности — несмотря на беспрецедентные меры защиты своего кресла. Напомним, Ермак добивается закрепления своего статуса в Конституции и даже инициировал закон о том, что в случае недееспособности главы государства власть переходит не к спикеру, а к руководителю президентской канцелярии.

Однако, кресло под Ермаком усиленно расшатывают. В первую очередь, Игорь Коломойский. Пару недель назад он «зарядил» интервью экс-главы ОП Андрея Богдана, который четыре часа подряд размазывал своего сменщика по стенке. А в пятницу в прокате появились новые пленки депутата Гео Лероса, где слышно как Ермак и бывший депутат Киевсовета от блока Черновецкого (экс-мэра столицы) обсуждают перипетии местных выборов и как будут грабить оппонентов – в случае победы. Однако, главный прокол Ермака – это ситуация на Донбассе и громкий скандал вокруг фигуры бывшего премьера Фокина, которого именно глава ОП делегировал в трехстороннюю контактную группу. Поговаривают, что скандалом с Фокиным канцелярист президента пытался притормозить свою отставку, списав провал с урегулированием на Донбассе все на «деда». Но хитрый план не сработал.

Как пишет ТГ-канал «Сплетница», Ермака уже через две недели могут отправить в отставку, а на его место продвигают Сергея Трофимова – исполнительного продюсера студии «95 квартал». Сейчас он занимает должность первого зама главы ОП. По данным информированных источников он уже начал вести переговоры о своей поддержке с Кремлем – через депутата Вадима Новинского и РПЦ.

А тем временем, олигарх Коломойский начал принимать новые ставки на Ермака. Крайняя дата, которая отводится главе ОП для отставки - конец этого месяца. По сведением ТГ-канала «Бородатая бабушка», олигарх поспорил с тремя своими партнерами на 500 тысяч долларов, что Ермака таки уберут до конца года. А после этого, как минимум 20 депутатов из фракции «Слуга народа» перейдут в группу Коломойского «За будущее».

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