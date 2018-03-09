Главу «Офицерского корпуса» обвиняют в подготовке убийства Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) похвасталась, что предотвратила убийство президента Петра Порошенко. И это вам не голливудский блокбастер, хотя текст обвинения больше похож на американский боевик! По этому делу задержан руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Его взяли под стражу в Донбассе. Там Рубана задержали на пункте въезда-выезда. СБУ обвиняет мужчину в том, что он закупил автоматы, пулеметы и миномет у солдат ДНР и спрятал их в мебель, чтобы провезти в Киев. Мол, хотел убить не только лидера незалежной, но и главу МВД. А еще планировал расстрел Верховной рады. Все это якобы нужно было задержанному для того, чтобы раскачать ситуацию в стране.

- С целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт Рубан решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям, - говорится в обвинительном документе.

Порошенко потребовал, чтобы дело Рубана разобрали в кротчайшие сроки. Правда сам пленный вину отрицает.

- Из меня делают террориста номер один, - сказал Рубан на суде. - Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр". Он хотел перейти на сторону "ДНР" и назад. Я был у него водителем. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов. Я должен был перевезти товар на ту сторону и оттуда забрать мебель. Что я и сделал. Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили. С самого начала это была подстава.

Пока его отправили на 2 месяца в СИЗО без права залога и внесли в базу данных «Миротворец», как пособника бойцов ДНР.

Кстати, про самого руководителя «Офицерского корпуса» известно очень мало. Он в украинской войне против Донбасса выполняет роль «переговорщика». Ну договаривается об обмене пленными. Его не раз критиковали на украинском телевидении за симпатию к воинам Новороссии.

- Оружие, которое он перевозил, вряд ли можно использовать для террористических целей, - поделился с "КП" украинский политик Олег Царев. - И вся эта ситуация выглядит очень странно. Это все шито белыми нитками. И статьи, которые ему вменяют, не соответствуют возможностям Рубана и его задачам. Думаю, он ничего не планировал. Чтобы подготовка госпереворота выглядела достоверно, нужно вместе с Рубаном отправить под суд человек сто. А когда следствие идет вокруг пары человек - это очень неубедительно. Все указывает, что это провокация. Провокация настолько грубая, обвинения настолько серьёзные на фоне общественного резонанса, что очевидно спецслужбы не могли пойти на такое без команды высшего руководства страны. Причем очевидно, что каких-то дел между Рубаном и Порошенко лично быть не может в силу разницы в их положении. Другое дело человек или люди, на которых работает Рубанок. Одна из версий - так посылают «привет» украинские политики друг другу. Как говорили раньше - паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

Я думаю, Порошенко через задержание Рубана передаёт "послание" руководителям Рубана - напоминает им, что они своё место должны помнить.