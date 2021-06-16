Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку

Аваков – последний майданщик в руководстве страны. Министерский пост он занимает с 2014 года, по праву считаясь самым влиятельным управленцем в правительстве. Тем не менее в офисе президента решили, что время его пришло. Авакову предлагают добровольно сложить полномочия и удалиться в свою вотчину – Харьков, где уже нет его лютого врага Кернеса, и где бывший министр сможет если не властвовать, то править – уж точно. Что же случилось, почему Зеленский указал Авакову на дверь именно сейчас?

Правда в том, что Зеленский не поделил с Аваковым карателей-националистов. Годами министр их пригревал на груди и прикармливал, следя за тем, чтобы фемида сослепу не расправилась с кем-то особенно одиозным, так что при Порошенко Аваков смог стать им кем-то вроде кормящего папы. Зеленский же сам захотел управлять националистами, без посредников. И то, как он защитил от тюрьмы убийцу Стерненко, убедило немалую часть бандеровцев сменить «крышу». Аваков, таким образом, стал больше не нужен. Кроме того, пока ещё глава МВД раздражает заокеанских кураторов киевского режима, считающих, что Аваков из вторых метит в первые и представляет тем самым опасность лично для Зеленского.

Застрельщиком увольнения Авакова выступает глава президентского офиса Ермак. Именно с его подачи в киевскую прессу попала информация о грядущей отставке (если бы это был просто слух, ни одно издание не рискнуло бы его озвучить – все знают, что с Аваковым лучше не связываться). Ермак справедливо опасается, что Аваков однажды может почувствовать себя слишком самостоятельным, и тогда будущее «слуг народа» во власти окажется под вопросом. Тем паче, что Зеленский, по сути, не контролирует силовиков (кроме, пожалуй, СБУ, управлять которой он назначил своего друга Ивана Баканова).

Теперь Зеленскому предстоит решить, кем заменить бессменного Авакова – президентская скамейка запасных, признаться, коротковата. Поговаривают, что министерское кресло могут предложить кому-то из замов Авакова – в обмен на лояльность. Ходили слухи, что «пристроить» в министерство могут Ирину Верещук, которую ранее так и не смогли провести в министры обороны. Примечательно, что сам Аваков, по слухам, за кресло не держится и вполне готов уйти на покой – в Киеве, но не в Харькове.