Главу Минобороны Германии "послали" в Хиросиму после выпада в сторону России

Немецкие читатели Der Spiegel предложили послать главу Минобороны в Хиросиму после её предложения угрожать России применением ядерного оружия.

В Германии раскритиковали немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр после её слов об использовании ядерного оружия в конфликте с Россией. Главе оборонного ведомства устроили разнос как политики, так и обычные немцы.

Так, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених назвал слова главы Минобороны Германии самыми свежими по времени "играми разума". Также он считает слова госпожи министра безответственными. С его мнением солидарны и немецкие читатели журнала Der Spiegel.

Хотел бы предложить госпоже Крамп-Карренбауэр с её фантазиями о ядерном сдерживании посетить с экскурсией город Хиросиму,

- пишет в комментариях uYJ7VZ.

Меркель всегда была готова вести диалог с Россией, и это было разумно. То, что Крамп-Карренбауэр выдаёт такие вещи, пугает,

- отмечает dtvGviZVwacvVELNX6pfFa.

Сегодняшние глобальные проблемы не позволяют бряцать оружием, потому что они не ограничиваются национальными границами. По-прежнему нужно исходить из того, что тот, кто выстрелит первым, умрёт вторым,

- взывает к разуму Kzbzn7tDr2q8Ybc3iZZYoH.

Напомним, что на выпад главы Минобороны Германии отреагировал и глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что слова Крамп-Карренбауэр - это не более чем фантазии. Они показывают, что НАТО по-прежнему не хочет концентрироваться на реальности.