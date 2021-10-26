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Главу Минобороны Германии "послали" в Хиросиму после выпада в сторону России

26 октября 2021, 02:25  •  36 • Политика
Немецкие читатели Der Spiegel предложили послать главу Минобороны в Хиросиму после её предложения угрожать России применением ядерного оружия.
В Германии раскритиковали немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр после её слов об использовании ядерного оружия в конфликте с Россией. Главе оборонного ведомства устроили разнос как политики, так и обычные немцы.
Так, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених назвал слова главы Минобороны Германии самыми свежими по времени "играми разума". Также он считает слова госпожи министра безответственными. С его мнением солидарны и немецкие читатели журнала Der Spiegel.
Хотел бы предложить госпоже Крамп-Карренбауэр с её фантазиями о ядерном сдерживании посетить с экскурсией город Хиросиму,
- пишет в комментариях uYJ7VZ.
Меркель всегда была готова вести диалог с Россией, и это было разумно. То, что Крамп-Карренбауэр выдаёт такие вещи, пугает,
- отмечает dtvGviZVwacvVELNX6pfFa.
Сегодняшние глобальные проблемы не позволяют бряцать оружием, потому что они не ограничиваются национальными границами. По-прежнему нужно исходить из того, что тот, кто выстрелит первым, умрёт вторым,
- взывает к разуму Kzbzn7tDr2q8Ybc3iZZYoH.
Напомним, что на выпад главы Минобороны Германии отреагировал и глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что слова Крамп-Карренбауэр - это не более чем фантазии. Они показывают, что НАТО по-прежнему не хочет концентрироваться на реальности.

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