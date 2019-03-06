Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет

Казалось, что Госдума окончательно перестала быть местом для дискуссий. Но не тут-то было! Скандал между председателем парламента и министром разгорелся в парламенте впервые за 20 лет.

На «правительственный час» с экономическим отчетом приехал глава Минэконоразвития Максим Орешкин. Он вышел к думской трибуне и стал зачитывать свой текст. Уже через пять минут депутаты заскучали и полезли в мобильники проверять соцсети. Хотя ничего сверхъестественного в этом нет — думцы часто залипают в телефонах во время чужих выступлений.

Беды ничего не предвещало, хотя в зале прозвучали плохие новости для нашего рубля.

- Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза: ожидаем к доллару на уровне 66 рублей в среднем за год. Связано скорее с изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами, - сказал Орешкин. До этого министр прогнозировал курс в 63,9 рублей за доллар на 2019 год.

После депутаты стали расспрашивать Орешкина о цифрах российского бюджета. Министр явно не ожидал допроса с пристрастием. Ситуация накалилась, когда докладчика из правительства отчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте - один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране. <...>Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение, - возмутился Володин.

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.

Впервые отчет члена правительства остановили и решили перенести на несколько недель. Ну, чтобы Орешкин выполнил домашнее задание от Володина.

- Нам надо чаще критиковать, если выступление министра депутатов не удовлетворяет, то переносить, и все, чего его жалеть? Мы хотим услышать конкретно, что происходит с экономикой, вы не должны нам говорить, что «вот мы считаем», «вот мы достигли», уберите слова-паразиты! Дайте конкретику! - прошелся по министру лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Орешкин после нокаута в стенах Госдумы не сбежал, а вышел отвечать на вопросы журналистов.

- Надо было за 20 минут рассказать про целый национальный проект и в целом обо всем. Сейчас с парламентом пришли к пониманию, что тема будет сужена, - оправдался министр.

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