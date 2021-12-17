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Главу МИД после заявлений о "Северном потоке - 2" сочли угрозой для немцев
17 декабря 2021, 23:25 • 48 • В мире
Глава немецкого МИД Анналена Бербок вызвала опасения в среде немецких политиков из-за своих заявлений по поводу "Северного потока - 2".
В немецком истеблишменте нарастают опасения из-за деятельности министра иностранных дел Анналены Бербок. Как заявил член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер, её слова о "Северном потоке - 2" вызвали негативный эффект на рынке энергетики.
"После того как она объявила, что проект "Северный поток - 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен", - напомнил он.
По мнению Брайнингера, дальнейшая такая критика со стороны министра может усугубить ситуацию, что в итоге приведёт к расколу в немецкой коалиции. Член партии "Альтернатива для Германии" считает, что канцлеру ФРГ следует повлиять на министра иностранных дел.
"Это не может длиться вечно, канцлеру придётся вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России. Я считаю, что это - источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию", - приводит РИА Новости слова Брайнингера.
Политик подчёркивает, что экономические интересы ФРГ должны возобладать, а это в перспективе благотворно повлияет и на отношения с Россией.
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