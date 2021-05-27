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Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
27 мая 2021, 00:30 • 42 • В мире
В МИД Германии заявили, что запрет на деятельность трех НПО в России является странным и неприемлемым.
В Германии возмутились решением Генпрокуратуры России о запрете работы трех неправительственных организаций. Речь идет об НПО, деятельность которых, по мнению Генпрокуратуры, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.
В Берлине не согласились с такими утверждениями. Как отметил глава немецкой дипломатии Хайко Маас, решение Москвы – серьезный удар по отношениям двух стран.
"Это серьезный удар по нашим усилиям в деле улучшения отношений с Россией". – объяснил он.
По его мнению, решение Москвы "является особенно странным и неприемлемым".
Ранее материалы о работе трех иностранных организаций были изучены в Генпрокуратуре России.
В ведомстве отметили, что после изучения сведений было принято решение о признании нежелательной в нашей стране организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО"), ФРГ".
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