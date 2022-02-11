Главу МИД Британии высмеяли за ошибку на переговорах с Лавровым

В Великобритании высмеяли главу МИД страны Лиз Трасс, которая на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает Воронеж и Ростов регионами России.

«Лиз Трасс блестяще исполняет свои обязанности на посту главы МИДа. Я не так хорош в географии России, но даже я знаю, что Ростов и Воронеж находятся в этой стране», — отреагировал в Twitter один из участников дискуссии.

Другой комментатор сравнил промах Трасс с отрицательным ответом на вопрос, признает ли она британский суверенитет над Кентом и Сассексом. Еще один британец посоветовал провести в МИД страны учебные дни по России и российской истории, отметив, что обычно само министерство время от времени просит английские университеты организовать такие мероприятия.

Британский министр прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Как сообщил присутствовавший на встрече двух министров источник, Трасс заявила Лаврову о необходимости отвода российских войск от границы Украины. В ответ на это глава МИД РФ напомнил, что военные находятся на территории своей страны, и спросил, признает ли Лондон суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. На это Трасс ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами».

Позднее Трасс оправдалась, заявив, что, как ей показалось, министр Лавров говорил о частях Украины.

Лавров после встречи с Трасс рассказал о разговоре «немого с глухим». По словам министра, отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего и это происходит не по вине Москвы. Он подчеркнул, что «избирательность, навязывание условий, ультиматумы и угрозы — это всё путь в никуда».

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.