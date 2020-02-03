Главу Керчи отправили в отставку после скандала с ветеранами

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула отправлены в отставку после скандала с поздравлением ветеранов. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник, 3 февраля.

«Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова», — приводит слова первого вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса ИА «Крым Информ».

Решение было принято депутатами единогласно.

Временно исполняющей обязанности заместителя председателя горсовета Керчи стала Ольга Солодилова. Она будет возглавлять горсовет, пока не будет избран новый глава.

27 января керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук сказал, что чиновницы унизили ветеранов этой акцией. Он отметил, что к блокадникам требуется особое отношение.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям.

30 января глава Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявление об отставке. На следующий день Хужина отозвала свое заявление об отставке, заявив, что «поддалась сиюминутной женской слабости». Однако после этого она написала повторное заявление об отставке, заявив, что выполнит любое решение главы Крыма.