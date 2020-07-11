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Главу ФОМС Казахстана уволили из-за хвастливой жены. Президент ищет "менее гламурного" чиновника

11 июля 2020, 19:00  •  135 • Политика
Президент Казахстана уволил главу Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыра Жумагулова из-за хвастливой жены. Теперь глава государства ищет на его место "менее гламурного" чиновника.
Президент Казахстана провёл расширенное совещание правительства. Оно проходило в формате видеосвязи, сообщается на официальном сайте главы республики. Токаев отметил сложные условия развития экономики и спад в этой сфере на 1,8%. При этом эпидемиологическая обстановка остаётся сложной. Во многом виновато министерство здравоохранения, которое "допустило ряд системных ошибок".
Отдельно глава государства коснулся главы Фонда медицинского страхования. Он сообщил, что вокруг организации в последнее время слишком много разговоров.
"Туда нужно поставить более делового и менее гламурного человека", - считает Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, смена руководителя фонда позволит пресечь слухи и сплетни. Кроме того, правительство должно проанализировать деятельность ФОМС.
Скандал разгорелся из-за Гульбаршин Заировой - супруги главы Фонда обязательного медицинского страхования Казахстана Айбатыра Жумагулова. Несколько дней назад она на своей странице в Instagram похвасталась своим новым автомобилем. Написала, что это уже 12-я машина, которую подарил ей муж. После общественного резонанса Заирова заблокировала свою страницу.

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