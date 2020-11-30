Главу «Аэрофлота» Виталия Савельева «понизили» до министра транспорта РФ

При недавнем голосовании в Госдуме за шестерых новых назначенцев в правительстве РФ двое из них получили наименьшее число голосов за – министр природных ресурсов Александр Козлов и министр транспорта Виталий Савельев, до того много лет руливший «Аэрофлотом». Показательно, как даже послушные депутаты оценивают нового главного транспортного менеджера страны, не так ли?

В качестве достижений Савельева на посту главы «Аэрофлота» единороссы назвали создание нормативной базы для лоукостеров, развитие воздушного коридора Азия – Европа и цифровизацию. И всё. Похоже, даже лоббисты его назначения не сумели найти хороших показателей в экономических показателях главной авиакорпорации страны – ни по прибыли, ни по тарифам для клиентов. Зато депутаты, выступавшие против назначения Савельева, говорили и о чрезмерно высоких ценах на перелёты, и о ваучерах вместо денег за билеты на рейсы, отменённые из-за карантина, и об отношении к персоналу компании.

А также о том, что для пребывания на посту министра транспорта требуется хоть какой-то опыт работы и в другой отрасли помимо авиации.

Партийно-гэбэшный банкир

Впрочем, Савельев до 55-летнего возраста не имел никакого отношения и к авиации тоже. Будучи выпускником Ленинградского политеха и Ленинградского инженерно-экономического института, он прошёл путь от инженера до главного конструктора одного из объединений «КрасноярскГЭСстроя». Потом вернулся в Северную столицу и стал замначальника главка Главленинградинжстрой Ленгорисполкома.

В общем, заурядная биография малозаметного чиновника.

Всё изменилось после того, как Савельев в 1991 году возглавил советско-американское СП «Диалогинвест» – одну из первых в СССР фирм по закупке западных компьютеров и программного обеспечения. На этом поприще в то время делались огромные деньги и, что ещё более важно, завязывались очень нужные связи. Вероятно, именно благодаря им Савельев в 1993-м был назначен председателем правления банка «Россия» – организации, обслуживавшей деньги бывшего Ленинградского обкома КПСС и местного управления КГБ.

Немудрено, что вскоре банкир оказался в обойме новой российской элиты. Да так там и остался. Савельев в нулевые годы последовательно был зампредом правления ОАО «Газпром», замминистра экономического развития и торговли, первым вице-президентом АФК «Система». А в 2009 году пересел в кресло главы «Аэрофлота».

О его возможностях на этом посту говорит один лишь факт: бюджет «Аэрофлота» составляет свыше 550 млрд рублей – в три с лишним раза больше, чем у всего федерального Минтранса. Именно поэтому некоторые эксперты заговорили о том, что для нового министра его назначение стало не повышением, а понижением. Как же гендиректор Савельев распоряжался огромным бюджетом корпорации? Даже по сухой статистике, операционные показатели «Аэрофлота» ухудшались год от года в течение вот уже восьми лет.

Это тем более странно, что «Аэро­флот» обладает уникальным конкурентным преимуществом под названием «роялти». Речь идёт о почти 600–800 млн долларов в год, которые иностранные авиакомпании платят за пролёт над территорией РФ. Такие же «роялти» есть в большинстве стран мира, но там это целевой налог, который идёт на финансирование расходов, связанных с нуждами аэронавигации. Однако в России полученные огромные деньги идут не на аэронавигацию, а в «Аэрофлот», который тратит их, как считает нужным.

И тратит их, похоже, отнюдь не на оптимизацию расходов, а, например, на улучшение имиджа компании в СМИ. Сразу после прихода Савельева в «Аэрофлот» там стали выделяться крупные бюджеты на PR. Причём методы выбирались самые противоречивые. Так, был издан даже рекламный календарь с фотографиями, где на совершенно обнажённой девушке-модели была только красная фирменная пилотка «Аэрофлота». Говорят, рабочие ремонтного цеха были шокированы, когда будним днём в самолёте и под ним вдруг состоялась эротическая фотосессия.

Доходный пиар

Нас с вами это не касалось бы, если б речь шла о частной фирме. Но «Аэрофлот» – это государственная компания! А, значит, её гендиректор тратит бюджетные деньги.

Так, при Савельеве «Аэрофлот» начал заключать долгосрочные контакты со СМИ, не допуская появления негатива. Показательная история. Когда в мае прошлого года при посадке в аэропорту Шереметьево сгорел «Сухой Суперджет», в результате чего погиб 41 пассажир, в новостях поначалу даже не говорили, какому перевозчику принадлежит самолёт. А в соцсетях тут же появилась масса однообразных постов на тему «какая классная компания «Аэрофлот» и «у всех такое может быть». Хотя по итогам трагедии специалисты адресовали немало вопросов как раз «Аэрофлоту». Ведь сразу после катастрофы там с гордостью отмечали, что эвакуация пассажиров произошла за 55 секунд против нормативных 90. Хотя непонятно, чем тут гордиться, если выбежать успели менее половины пассажиров. Остальные сгорели.

Так вот о саморекламе. Если верить расследованию от экс-члена совета директоров «Аэро­флота» Алексея Навального, с 2017 года компания Савельева размещает рекламу общей суммой в миллиард (!) рублей в «Международной пилораме» на НТВ и англоязычном шоу Politicking на RT. Объединяет эти передачи фигура Маргариты Симоньян – главы RT и жены телеведущего «Пилорамы» Тиграна Кеосаяна. Кроме того, «Аэрофлот» ежегодно объявляет аукцион на закупку рекламы, заключая контракт с одним и тем же агентством «Инвенто». Оно получает деньги от «Аэрофлота», платит часть НТВ и RT, а разницу оставляет себе. Вот только разница эта, судя по документам, составляет свыше 60% (!) от общего платежа авиакорпорации. При том, что никакого специального контента «Инвенто» для «Аэрофлота» не производит. Уж не скрытое ли это воровство сотен миллионов рублей? В любом случае такой расклад ясно должен был бы заинтересовать Виталия Савельева. Но, кажется, не заинтересовал.

Простодушный и богатый

Такой же «душевной простотой», видимо, объясняется и скандальная история с заместителем Савельева Владимиром Александровым и главой департамента компании Татьяной Давыдовой, арестованными по делу о мошенничестве с тендерами. Согласно позиции правоохранителей, было украдено 260 млн рублей, выделенных якобы на оплату труда внештатных адвокатов. По мнению следователей, и сами работы были фиктивными, и ставки оплаты были многократно завышены. То есть Виталий Савельев и здесь проворонил ситуацию у себя под носом?

Хотя при этом личное благосостояние Савельева говорит о том, что деньги как раз не уплывают у него из рук. По данным выписки из Росреестра, лично Савельеву принадлежит квартира площадью 207 квадратных метров в ЖК «Патриарх» – элитном жилом комплексе на столичных Патриарших прудах. Ещё две квартиры – площадью 147 и 123 квадратных метра – в том же доме записаны на родственницу новоиспечённого министра Елену Савельеву. В том же элитном «Патриархе», где одна квартира стоит не менее нескольких сотен миллионов рублей, проживают супруга замминистра финансов РФ Андрея Круглова, певица Наталья Ветлицкая, супруга управляющего выставочным комплексом «Гостиный двор» Михаила Хубутия и тому подобные персоны.

И это ещё не вся недвижимость г-на Савельева. По данным ЕГРЮЛ, экс-главе «Аэрофлота» принадлежат семь помещений общей площадью не менее 3655 квадратных метров в бизнес-центре «Чистые пруды». Их кадастровая стоимость – почти миллиард рублей. Хороший итог предыдущей работы. Что ж, пожалуй, прав был Савельев, когда говорил, что «Аэрофлот» является успешной компанией. Только для всех ли? Профсоюз пилотов не раз обвинял авиакомпанию в экономии на зарплатах сотрудников – по его подсчётам, за пять лет «Аэрофлот» сэкономил на индексации зарплат лётному составу около 40 млрд рублей. А мутная история с посадкой руководителей профсоюзов? В СМИ это подавалось так: мол, те, кто боролся за права пилотов, были вымогателями. Или их умело подставили? А недавно произошла и вовсе шокирующая история. Вдова пилота Дамира Ахметова, скончавшегося в полёте, сообщила, что компания отказалась выплачивать деньги семье, так как смерть наступила не при исполнении служебных обязанностей – Ахметов умер не в пилотском кресле, а в закабинном пространстве. В результате пришлось обращаться в суд.

А скандалы с отстранением от полётов стюардесс, которые якобы стали слишком толстыми? Стоит ли после этого удивляться случаям задержания бортпроводниц – то за контрабанду наркотиков, то за перевозку айфонов из США. Видимо, при таком отношении приходится идти даже на преступления, чтобы не положить зубы на полку. Интересно, не окажутся ли в аналогичном положении после прихода Савельева на министерский пост работники других отраслей транспорта?