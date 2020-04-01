Главред (Украина): организационный хаос, или Как Украина застыла в шаге до своего распада • 256 • Украина

Автор, анализируя ситуацию вокруг принятия парламентом Украины под давлением МВФ законов о земле и банковской деятельности, считает, что ситуация в стране близка к неуправляемой. Украине грозит масштабный политический кризис с перевыборами всех и вся, и куда ее это все заведет — никто не знает.



Такие законы нельзя принимать при любой кризисной ситуации, потому что при их наличии уже не за что бороться — никто не будет с нами реально сотрудничать, а будет лишь использовать нашу слабость в свою пользу.



То, что происходит в парламенте — это не кризис, это совсем другое. Хочу заметить, что для меня кризис — это не совсем плохо, потому что кризис — это возможность для переформатирования, восстановления, модернизации и тому подобное. У нас, к сожалению, сейчас происходит даже не кризис, а неуправляемость ситуацией. Например, если автомобиль движется на огромной скорости, и он неуправляемый — это уже не кризис, это ситуация накануне катастрофы. То же самое и у нас. И показателем этого является то, что достаточно простые вопросы, как, например, коррекция бюджета, которую необходимо произвести, если мы хотим жить по закону — это технический вопрос, но даже за него депутаты не могут проголосовать. Та же история касается кадровых вопросов — людей убрали с должностей и с первого раза вместо них никого не назначили. И это несмотря на то, что МВФ подписывает документы не с исполняющим обязанности министра финансов, а исключительно с министром финансов и главой НБУ.







То есть на лицо имеющийся организационный хаос. И, по моему убеждению, господин Андрей Ермак сделал очередной решительный шаг к своему освобождению от должности, потому что вопросы взаимодействия между парламентом и президентом — это зона его ответственности. И почему здесь все идет как-то неубедительно и хаотично, ведь президент по собственной инициативе приезжает убеждать голосовать за министров.



Неизвестно, что произошло и за какие преференции, но так называемый антиколомойский закон был принят, но пока в первом чтении. На самом деле этот закон ставит под угрозу любой бизнес на Украине, в частности банковский, который принадлежит кому-то. Потому что, если государству понравится какой-то банк или чей-то бизнес, то оно может спокойно его национализировать и согласно этому закону владельцы бизнеса не смогут даже оспорить это решение в суде. Получается, что с принятием такого закона, депутаты фактически перечеркнули всякие попытки стать правовым государством, а чиновники, и в первую очередь, представители Нацбанка, фактически заранее получили индульгенцию своих действий.



Если таким образом будет принят и закон о земле, то эти два закона однозначно будут обжалованы в Конституционном суде. Потому что нарушений было множество — например, закон о земле вообще нельзя ставить на голосование в течение внеочередной сессии, поскольку он находится в процессе рассмотрения очередной сессии. То же самое и с банковским законом — у него существуют альтернативные законопроекты, которые даже не рассматривались. И это вопиющее нарушение регламента Верховной рады.



У меня такое впечатление, что вместо власти у нас ученики, которые перед учителем демонстрируют свои старания. Мол, мы пытались, но как получилось, так и получилось. Конечно, МВФ, давно контролирующий ситуацию на Украине, привык к нашим действиям и поэтому, вероятно, попытается придержать деньги до момента признания решений, которые могут быть приняты в Конституционном суде. Или, если МВФ не станет их ждать и просто предоставит нам средства, то это будет означать, что ему не так были важны сами законы, а сколько попытки демонстрации украинской власти исполнять какие-либо указания МВФ. Но скорее всего, они подождут решения, или же могут выдать нам лишь часть кредита в качестве поощрения.



К чему я веду? К тому, что такие законы нельзя принимать при любой кризисной ситуации, потому что при наличии таких законов уже не за что бороться — никто не будет с нами реально сотрудничать, а будет лишь использовать нашу слабость в свою пользу. Слабая власть при столкновении с мировым кризисом, не только эпидемиологическим, но и экономическим (а это уже наш, собственноручно созданный кризис) демонстрирует неготовность и неспособность отвечать на огромный вызов, который перед ней предстал.



Какие есть варианты развития ситуации? Худший — если люди на местах (в первую очередь, мэры крупных городов) увидят, что центральная власть недееспособна и занимается невесть чем и не может скорректировать статьи бюджета (ведь, согласно инициатив, у них хотят забрать достаточно большие ресурсы), то начнется такой процесс, который можно считать приближенным к сепаратизму. Другими словами, они начнут противодействовать эпидемии так как сочтут нужным, несмотря на позицию центральной власти. В свою очередь, центральной власти придется с помощью силовиков принуждать к послушанию, и здесь могут появиться тенденции к дезинтеграции (распаду) единой Украины.



Существует еще один вариант — у нас уже осенью может произойти процесс по смене власти, начиная с Верховной рады, дальше могут начаться и президентские, и любые другие выборы. То есть нам грозит масштабный политический кризис с перевыборами всех и вся, и куда нас это все заведет — никто не знает. Когда эпидемия пойдет на спад, после этого на первый план выйдут иные вопросы — как платить за квартиры, за коммуналку и за продукты питания. И тогда, когда к политическому присоединится еще и социальный кризис, естественно, перевыборы будут не за горами.



Автор, анализируя ситуацию вокруг принятия парламентом Украины под давлением МВФ законов о земле и банковской деятельности, считает, что ситуация в стране близка к неуправляемой. Украине грозит масштабный политический кризис с перевыборами всех и вся, и куда ее это все заведет — никто не знает.Такие законы нельзя принимать при любой кризисной ситуации, потому что при их наличии уже не за что бороться — никто не будет с нами реально сотрудничать, а будет лишь использовать нашу слабость в свою пользу.То, что происходит в парламенте — это не кризис, это совсем другое. Хочу заметить, что для меня кризис — это не совсем плохо, потому что кризис — это возможность для переформатирования, восстановления, модернизации и тому подобное. У нас, к сожалению, сейчас происходит даже не кризис, а неуправляемость ситуацией. Например, если автомобиль движется на огромной скорости, и он неуправляемый — это уже не кризис, это ситуация накануне катастрофы. То же самое и у нас. И показателем этого является то, что достаточно простые вопросы, как, например, коррекция бюджета, которую необходимо произвести, если мы хотим жить по закону — это технический вопрос, но даже за него депутаты не могут проголосовать. Та же история касается кадровых вопросов — людей убрали с должностей и с первого раза вместо них никого не назначили. И это несмотря на то, что МВФ подписывает документы не с исполняющим обязанности министра финансов, а исключительно с министром финансов и главой НБУ.Сам Зеленский, похоже, не понимает того, что есть регламент работы парламента — он знает только то, что дубль можно переснимать столько раз, сколько надо, пока режиссер и продюсер не будут удовлетворены. Поэтому он лично приехал в Раду и переснял дубль относительно назначения новых министров здравоохранения и финансов. И на этот раз результативно.То есть на лицо имеющийся организационный хаос. И, по моему убеждению, господин Андрей Ермак сделал очередной решительный шаг к своему освобождению от должности, потому что вопросы взаимодействия между парламентом и президентом — это зона его ответственности. И почему здесь все идет как-то неубедительно и хаотично, ведь президент по собственной инициативе приезжает убеждать голосовать за министров.Неизвестно, что произошло и за какие преференции, но так называемый антиколомойский закон был принят, но пока в первом чтении. На самом деле этот закон ставит под угрозу любой бизнес на Украине, в частности банковский, который принадлежит кому-то. Потому что, если государству понравится какой-то банк или чей-то бизнес, то оно может спокойно его национализировать и согласно этому закону владельцы бизнеса не смогут даже оспорить это решение в суде. Получается, что с принятием такого закона, депутаты фактически перечеркнули всякие попытки стать правовым государством, а чиновники, и в первую очередь, представители Нацбанка, фактически заранее получили индульгенцию своих действий.Если таким образом будет принят и закон о земле, то эти два закона однозначно будут обжалованы в Конституционном суде. Потому что нарушений было множество — например, закон о земле вообще нельзя ставить на голосование в течение внеочередной сессии, поскольку он находится в процессе рассмотрения очередной сессии. То же самое и с банковским законом — у него существуют альтернативные законопроекты, которые даже не рассматривались. И это вопиющее нарушение регламента Верховной рады.У меня такое впечатление, что вместо власти у нас ученики, которые перед учителем демонстрируют свои старания. Мол, мы пытались, но как получилось, так и получилось. Конечно, МВФ, давно контролирующий ситуацию на Украине, привык к нашим действиям и поэтому, вероятно, попытается придержать деньги до момента признания решений, которые могут быть приняты в Конституционном суде. Или, если МВФ не станет их ждать и просто предоставит нам средства, то это будет означать, что ему не так были важны сами законы, а сколько попытки демонстрации украинской власти исполнять какие-либо указания МВФ. Но скорее всего, они подождут решения, или же могут выдать нам лишь часть кредита в качестве поощрения.К чему я веду? К тому, что такие законы нельзя принимать при любой кризисной ситуации, потому что при наличии таких законов уже не за что бороться — никто не будет с нами реально сотрудничать, а будет лишь использовать нашу слабость в свою пользу. Слабая власть при столкновении с мировым кризисом, не только эпидемиологическим, но и экономическим (а это уже наш, собственноручно созданный кризис) демонстрирует неготовность и неспособность отвечать на огромный вызов, который перед ней предстал.Какие есть варианты развития ситуации? Худший — если люди на местах (в первую очередь, мэры крупных городов) увидят, что центральная власть недееспособна и занимается невесть чем и не может скорректировать статьи бюджета (ведь, согласно инициатив, у них хотят забрать достаточно большие ресурсы), то начнется такой процесс, который можно считать приближенным к сепаратизму. Другими словами, они начнут противодействовать эпидемии так как сочтут нужным, несмотря на позицию центральной власти. В свою очередь, центральной власти придется с помощью силовиков принуждать к послушанию, и здесь могут появиться тенденции к дезинтеграции (распаду) единой Украины.Существует еще один вариант — у нас уже осенью может произойти процесс по смене власти, начиная с Верховной рады, дальше могут начаться и президентские, и любые другие выборы. То есть нам грозит масштабный политический кризис с перевыборами всех и вся, и куда нас это все заведет — никто не знает. Когда эпидемия пойдет на спад, после этого на первый план выйдут иные вопросы — как платить за квартиры, за коммуналку и за продукты питания. И тогда, когда к политическому присоединится еще и социальный кризис, естественно, перевыборы будут не за горами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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