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Главред Forbes в России лишился места из-за конкурентов
10 августа 2019, 18:54 • 69 • Политика
ACMG, владеющей лицензией на журнал Forbes в России, увольняет его главного редактора Николая Ускова. И на то у компании нашлось три веские причины.
Известный журналист Николай Усков больше не будет являться главным редактором российской версии журнала Forbes. Об этом сообщает компания ACMG, владеющая лицензией на журнал в России.
Решение было принято, как указывается, собственником - Александром Федотовым. И оно было тщательно обдуманным. И Ускову предлагали различные варианты решения. Но в конце концов дело свелось к увольнению.
Для увольнения Ускова нашлись как минимум три довольно веские причины. Во-первых, в ACMG оказались недовольны качеством его работы. Во-вторых, как указывается, Усков регулярно нарушал трудовую дисциплину. Третья причина оказалась еще серьезнее - главред неоднократно обходил запрет на участие в сторонних мероприятиях других, конкурентных брендов. Хотя пункт о конкурентах даже прописан в договоре Ускова.
Исполнять обязанности главреда Forbes пока будет Николай Мазурин, до этого занимавший место шеф-редактора журнала.
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ACMG.
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