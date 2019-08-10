Главред Forbes в России лишился места из-за конкурентов

Известный журналист Николай Усков больше не будет являться главным редактором российской версии журнала Forbes. Об этом сообщает компания ACMG, владеющая лицензией на журнал в России.

Решение было принято, как указывается, собственником - Александром Федотовым. И оно было тщательно обдуманным. И Ускову предлагали различные варианты решения. Но в конце концов дело свелось к увольнению.

Для увольнения Ускова нашлись как минимум три довольно веские причины. Во-первых, в ACMG оказались недовольны качеством его работы. Во-вторых, как указывается, Усков регулярно нарушал трудовую дисциплину. Третья причина оказалась еще серьезнее - главред неоднократно обходил запрет на участие в сторонних мероприятиях других, конкурентных брендов. Хотя пункт о конкурентах даже прописан в договоре Ускова.

Исполнять обязанности главреда Forbes пока будет Николай Мазурин, до этого занимавший место шеф-редактора журнала.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ACMG.