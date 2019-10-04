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Главой ЦИК Украины избран Олег Диденко

04 октября 2019, 18:09  •  71 • Украина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании избрала своим председателем Олега Диденко, сообщают «Украинские новости».
 
РИА Новости
 

По информации агентства, Диденко 39 лет, он имеет юридическое образование и работал в Центризбиркоме с апреля 2014 года, когда был назначен членом комиссии по квоте партии «Удар» Виталия Кличко.

Ранее Верховная рада назначила 17 членов нового состава ЦИК Украины.

Членами комиссии стали представители правящей партии «Слуга народа», а также кандидаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины».

В сентябре Верховная рада по предложению украинского президента Владимира Зеленского досрочно прекратила полномочия предыдущего состава ЦИК.

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