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«Главой Интерпола станет русский»: Британия смирилась с кандидатурой Прокопчука - The Times
17 ноября 2018, 11:24 • 170 • В мире
Газета The Times со ссылкой на близкий к Интерполу правительственный источник в Лондоне сообщает, что максимальные шансы стать следующим президентом международной спецслужбы есть у ее вице-президента, начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александра Прокопчука. Издание сообщает, что британское правительство смирилось с его кандидатурой, и считает русского фаворитом.
Британские СМИ напоминают, что выборы главы Интерпола назначены на 21 ноября. Но уже сейчас у Прокопчука «динамика», которую уже не остановить, что делает его фаворитом на выборах.
Издание указывает на то, что пока у российского представителя есть лишь один реальный конкурент - и.о. президента Ким Чен Янг из Южной Кореи. Но шансы лучше все же у Прокопчука.
Того же мнения, как указывает СМИ, придерживаются и в Лондоне, где решили и не пытаться бороться с лидером.
«Правительство Великобритании считает, что победит господин Прокопчук, поэтому нет смысла даже пытаться его остановить», - цитирует свой источник газета.
Об этом сообщила в субботу газета The Times со ссылкой на близкий к Интерполу правительственный источник в Лондоне.
Ранее французские власти закрыли дело о внезапном исчезновении 64-летнего экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал в конце сентября по дороге из Франции в Китай. Позже в КНР сообщили о задержании Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве.
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