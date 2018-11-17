«Главой Интерпола станет русский»: Британия смирилась с кандидатурой Прокопчука - The Times

Газета The Times со ссылкой на близкий к Интерполу правительственный источник в Лондоне сообщает, что максимальные шансы стать следующим президентом международной спецслужбы есть у ее вице-президента, начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александра Прокопчука. Издание сообщает, что британское правительство смирилось с его кандидатурой, и считает русского фаворитом.

Британские СМИ напоминают, что выборы главы Интерпола назначены на 21 ноября. Но уже сейчас у Прокопчука «динамика», которую уже не остановить, что делает его фаворитом на выборах.

Издание указывает на то, что пока у российского представителя есть лишь один реальный конкурент - и.о. президента Ким Чен Янг из Южной Кореи. Но шансы лучше все же у Прокопчука.

Того же мнения, как указывает СМИ, придерживаются и в Лондоне, где решили и не пытаться бороться с лидером.

«Правительство Великобритании считает, что победит господин Прокопчук, поэтому нет смысла даже пытаться его остановить», - цитирует свой источник газета.

Об этом сообщила в субботу газета The Times со ссылкой на близкий к Интерполу правительственный источник в Лондоне.

Ранее французские власти закрыли дело о внезапном исчезновении 64-летнего экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, который пропал в конце сентября по дороге из Франции в Китай. Позже в КНР сообщили о задержании Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве.