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Главой Дагестана избран Сергей Меликов

14 октября 2021, 16:50  •  108 • Политика
Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана в четверг избрали на пост главы республики Сергея Меликова, руководящего регионом с октября 2020 года.
В ходе голосования в четверг, 14 октября, в поддержку Сергея Меликова высказались 82 из 90 депутатов Народного Собрания.
Таким образом, решение об официальном назначении было принято.

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