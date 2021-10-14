|
Главой Дагестана избран Сергей Меликов
14 октября 2021, 16:50 • 108 • Политика
Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана в четверг избрали на пост главы республики Сергея Меликова, руководящего регионом с октября 2020 года.
В ходе голосования в четверг, 14 октября, в поддержку Сергея Меликова высказались 82 из 90 депутатов Народного Собрания.
Таким образом, решение об официальном назначении было принято.
Подпишитесь на нас
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 10:05
|
11 октября 2021, 14:45
|
14 октября 2021, 06:55
|
12 октября 2021, 00:05
|
14 октября 2021, 01:05
|
09 октября 2021, 17:15
|
10 октября 2021, 09:35