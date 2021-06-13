«Главный выигрыш — это собственное здоровье»: в Москве запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации

Сделавшие прививку от COVID-19 москвичи примут участие в розыгрыше автомобилей. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в рамках дополнительной программы стимулирования вакцинации каждую неделю в городе будут разыгрывать пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей. Для участия необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 14 июня по 11 июля. Тем временем оперштаб сообщил о росте суточной заболеваемости — в России зафиксировано 14 723 новых случая коронавируса, 7704 из которых выявлены в Москве. На этом фоне ведущие городские вузы перенесли сессию в онлайн-формат.

Власти Москвы будут проводить розыгрыш автомобилей среди горожан, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 14 июня по 11 июля.

Как сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, «для устойчивого улучшения ситуации с коронавирусом необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19». В связи с этим руководство города приняло решение расширить уже действующую в столице программу поощрений для вакцинировавшихся.

«Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что средства для дополнительной программы стимулирования предоставили компании «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», «РЖД», «Северсталь», ВТБ и ряд других.

«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьётся, несоизмерим ни с какой машиной, — это собственное здоровье и душевное спокойствие», — написал мэр.

Наряду с этим Собянин рассказал, что ревакцинировался. По словам мэра, впервые он привился в 2020 году, однако по истечении года титры антител стали падать. «Два дня назад ещё раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», — заключил Собянин.

Напомним, что 12 июня мэр сообщил о введении в столице режима нерабочих дней с сохранением заработной платы из-за резко осложнившейся ситуации с COVID-19. Жителей столицы ожидают «длинные выходные» продолжительностью девять дней — с 12 по 20 июня.

Выпускной в Парке Горького

АГН «Москва»

© Зыков Кирилл

При этом в Москве отменён общегородской выпускной в «Парке Горького». В пресс-службе столичного Департамента образования и науки пояснили, что это решение обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой в городе.

«Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в «Парке Горького», в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остаётся сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ведомства.

В ведомстве напомнили, что в крупных парках города с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов.

«Отказ от проведения крупного массового мероприятия, когда одномоментно в «Парке Горького» собираются несколько десятков тысяч выпускников и их учителей, позволит сохранить здоровье детей и взрослых», — отметили в ведомстве.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса. В то же время полностью выздоровели 9166 человек, 357 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса. Зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек. Активными остаются 280 922 случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 142,7 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 420 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 556 266 человек.

Больше всего случаев фиксируется в Москве — 7704 за сутки. За день этот показатель в столице вырос на 1 тыс. человек, достигнув значений декабря 2020 года. За прошедшие сутки в столице выздоровели 3038 пациентов. В то же время госпитализированы 1573 человека, скончались 69 пациентов. Оперштаб отмечает, что на ИВЛ находятся 506 человек.

Ведущие московские вузы и сессия

На фоне принятых в столице решений некоторые ведущие московские вузы перевели проведение сессии в удалённый режим. Соответствующие распоряжения поступили от руководства МГУ, ВШЭ и МГТУ им. Баумана.

«Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020—2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе за подписью ректора МГУ Виктора Садовничего.

На сайте «Высшей школы экономики» говорится, что часть экзаменов будет проводиться в онлайн-режиме. Кроме того, учебное заведение частично вернётся в дистанционный режим, чтобы снизить риски для студентов и сотрудников.

«Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер. В больших аудиториях могут находиться не более 50 человек (предпочтительнее — не более 30), студенты и сотрудники должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию», — говорится на сайте вуза.

В опубликованном МГТУ им. Баумана приказе ректора говорится, что «сессия и Государственная итоговая комиссия будут проводиться дистанционно, как прошлым летом и нынешней зимой». Отмечается, что задолженности можно сдавать дистанционно, но комиссии — только очно.

Кроме того, вуз намерен начать приёмную кампанию с 19 июня в дистанционном формате. 30% сотрудников учреждения переводятся на удалённый режим работы, кроме случаев, когда «присутствие сотрудника на рабочем месте критически важно».