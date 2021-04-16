Главный врач клинической больницы Тольятти стал мэром

Главного врача ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» и депутата Губернской думы Николая Ренца утвердили на должность нового мэра, сообщил 16 апреля депутат городского парламента Павел Турков.

«Комиссия по отбору главы Тольятти утвердила на должность Николая Ренца», — цитирует его портал Tolyatty.ru.

Ренц дважды работал заместителем главы Тольятти, является кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РФ.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра состоялось 12 апреля, сообщается на сайте думы городского округа Тольятти. По итогам первого этапа к участию в конкурсе были допущены 10 кандидатов.

Прежний мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики со стороны горожан и властей Самарской области.

В сообщении правительства отмечалось, что в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии от региональных властей и горожан. Глава региона, в частности, неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации.

В сообщении правительства отмечается, что в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от горожан. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации.

После отставки мэра временным градоначальником стал Игорь Ладыка, занимавший прежде пост первого заместителя главы города.

В феврале сообщалось, что против сотрудников администрации Тольятти было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщили в СУ СК по Самарской области.

По данным следствия, с февраля по декабрь 2020 года сотрудники администрации не освоили свыше 21 млн рублей, выделенных из бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Согласно данным региональной прокуратуры, жильем обеспечили только 32 человека, а планировалось — 61.