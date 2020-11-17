Главный вопрос о большой чистке правительства России задал Юрий Пронько

Информация источников о начале административной реформы правительства России подтвердилась. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 16 ноября, сообщил, что "откладывать реформы системы управления больше нельзя". О том, как и кого намерены сокращать, Царьград писал сегодня утром. Ведущий телеканала Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" дал собственную оценку происходящему и представил позиции экспертов.

Собеседники "Первого русского" пришли к выводу, что изменения действительно назрели. Так, доктор политических наук Андрей Манойло подчеркнул, что штат всех без исключения ведомств раздут. Но следует понимать, что сокращать нужно именно неэффективных специалистов, а не людей, которые по каким-то причинам неудобны. Кстати, сам Михаил Мишустин обещал, что чистка в первую очередь коснётся открытых вакансий.

Политолог Андрей Кошкин напомнил, что ещё Дмитрий Медведев в ранге премьер-министра начинал административную реформу. Однако, как видим сейчас, Мишустин продолжает эту деятельность. По всей видимости, задачи не были решены. О нерешённых задачах заявил и Юрий Пронько. Он напомнил, что сейчас штат чиновников сравним с советским временем. Притом, что размеры страны, мягко говоря, стали меньше.

"Я не верю, что очередная административная реформа завершится успехом. Ведь неоднократно ранее предпринимались попытки проведения подобных реформ. И чем они заканчивались? Как правило, созданием новых бюрократических структур".

Напомнил Пронько и о требовании министра финансов России Антона Силуанова выделить огромные суммы для того, чтобы мотивировать чиновников на "эффективную работу". "Слушайте, некоторые чиновники вам могут выплачивать, господин Силуанов, и всему аппарату Минфина. Судя по тому, какие суммы наличных у них находят иногда", - подчеркнул Пронько.

Ведущий Царьграда напомнил, что чиновники, помимо всего прочего, имеют и социальные льготы. И возможность лечиться в обход привычных схем - через так называемое "телефонное право". Таким образом, главным остаётся вопрос, насколько эффективной будет административная реформа.

"Дай Бог, я ошибусь, - отметил в завершение Пронько, добавив: - Чиновникам и после реформы остаётся полный объём финансирования. Сократят именно вакансии".