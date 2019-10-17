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Главный вопрос - сирийский: В Кремле назвали дату визита Эрдогана в Сочи
17 октября 2019, 11:54 • 31 • Политика
В Сочи с рабочим визитом прибудет президент Турции Реджеп Эрдоган. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся 22 октября. Эту дату подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главным предметом разговора станет сирийский вопрос, добавил он.
О предстоящем визите Эрдогана в Россию ранее сообщило издание Sabah и агентство Bloomberg.
Пока неизвестно, кто будет принимать участие в переговорах со стороны официального Дамаска.
Напомним, 15 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии. Как сообщили в Кремле, политики в разговоре подчеркнули необходимость недопущения конфликтов между военными Турции и Сирии.
Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом указал на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.
Кроме того, в телефонной беседе стороны поддержали дальнейшее политическое урегулирование в САР. Политики "выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве".
Турецкая военная операция "Источник мира" в Сирии идёт с 9 октября. Ранее США покинули ряд позиций в стране.
Президент Турции в среду, 16 октября, заявил, что его поездка в США, намеченная на ноябрь 2019 года, вполне возможно, не состоится. Чего нельзя сказать о визите в Россию, добавил лидер Турции. С русским вояжем "нет проблем".
Дело в том, что ранее президент США Дональд Трамп объявил санкции против Турции в связи с операцией войск Анкары в Сирии. И теперь Эрдоган говорит, что намерен сделать паузу в отношениях. Для начала турецкие представители переговорят с американской делегацией в ходе её визита.
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