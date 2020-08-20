Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян

В Подмосковье задержали группу украинских террористов при попытке похитить гражданина России, чтобы тайно вывезти его на Украину и там судить, как «сепаратиста». Операцию якобы затеяло СБУ, а руководили ей глава департамента контрразведки Руснак и начальник 5 управления ДКР СБУ Поклад. Но это так лишь отчасти. Координировал действия террористов лично глава военной разведки Украины Буданов, а основным исполнителем был его подчинённый, Андрей Байдала, убийца главы ДНР Александра Захарченко.

В своей публикации от 6 августа мы предупреждали, что Зеленский назначил садиста и убийцу Буданова на высокий пост неспроста. Буданов, как мы указывали, посулил Зеленскому физически уничтожить всех «врагов украинского государства» - как на Украине, так и в России. Речь шла, в том числе, и о героях Новороссии, но не только – ликвидации (в понимании Буданова) подлежали и российские силовики, как действующие, так и отставные. Как видно, в России были готовы к всплеску активности украинской разведки, связанной с назначением Буданова, и, таким образом, раскрытие преступления в Подмосковье по горячим следам явилось следствием этой готовности.

Обращаем особое внимание – задержанный организатор похищения Андрей Байдала – кадровый военный разведчик. И профессиональный, хладнокровный убийца. Если его имя будет фигурировать в списках «обменного фонда», это будет крайне удивительно – ведь именно Байдала планировал и координировал убийство главы ДНР Александра Захарченко. Другой, чуть менее именитый преступник в украинских погонах, задержанный при похищении в Подмосковье – Игорь Мищенко. Он тоже сотрудник военной разведки, правда, перешедший туда из СБУ. Примечательно, что силовики вместе с украинцами задержали семерых граждан России, которые содействовали похитителям. Воистину, человеческая подлость порой необъяснима.

Ещё раз обращаем внимание – пока украинской военной разведкой руководит садист и убийца Буданов, подобные преступления будут совершаться снова и снова. О чём бы не договаривалось российское и украинское руководство. Тут, помимо прочего, ещё и человеческий фактор. Буданов – маньяк и военный преступник. Пообещавший Зеленскому «покончить» и «ликвидировать» - мы недаром привели формулировки из их личной беседы накануне назначения.

Есть предположение, что похитить намеревались Игоря Стрелкова (Гиркина).