|
Главный военный прокурор Украины заявил, что власти страны не могут защитить своих граждан
29 мая 2018, 17:39 • 126 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в настоящий момент «государство не в состоянии защитить людей».
© Gleb Garanich Reuters
Об этом он рассказал на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».
«Как бы грустно мне ни было это говорить, но пока государство не в состоянии защитить людей — как на улице, так и в их домах. Кто теперь защищает мирных обывателей? Мы все видим телевидение: общественные военизированные сообщества, как пассионарная молодёжь, которая воевала за украинское государство, или другие сборища деклассированных типов под демократическими лозунгами», — отметил военный прокурор.
При этом он добавил, что члены подобных групп могут иметь оружие, которое было вывезено из Донбасса.
Ранее Матиос заявил о резком росте преступности среди военнослужащих. По его словам, с апреля 2014 года было заведено более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных. Отмечается, что это около четверти от всех служащих в ВСУ.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 мая 2018, 07:54
|
28 мая 2018, 04:40
|
29 мая 2018, 08:09
|
22 мая 2018, 23:24
|
23 мая 2018, 12:24
|
27 мая 2018, 23:39
|
27 мая 2018, 10:39