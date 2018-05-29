Главный военный прокурор Украины заявил, что власти страны не могут защитить своих граждан

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в настоящий момент «государство не в состоянии защитить людей».

Об этом он рассказал на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».

«Как бы грустно мне ни было это говорить, но пока государство не в состоянии защитить людей — как на улице, так и в их домах. Кто теперь защищает мирных обывателей? Мы все видим телевидение: общественные военизированные сообщества, как пассионарная молодёжь, которая воевала за украинское государство, или другие сборища деклассированных типов под демократическими лозунгами», — отметил военный прокурор.

При этом он добавил, что члены подобных групп могут иметь оружие, которое было вывезено из Донбасса.

Ранее Матиос заявил о резком росте преступности среди военнослужащих. По его словам, с апреля 2014 года было заведено более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных. Отмечается, что это около четверти от всех служащих в ВСУ.