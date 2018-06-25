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Главный военный прокурор Украины заявил, что страну может возглавить украинский Пиночет

25 июня 2018, 23:09  •  60 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в стране сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.
 
© Maxym Marusenko globallookpress.com
 

Об этом он заявил в интервью The Insider.

По его словам, этому будет способствовать, в частности, то, что в руках у гражданского населения находится большое количество огнестрельного оружия.

«В 2014—2015 годах были тяжёлые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь — столько, повреждено оружия — столько. Никто же не делает фото повреждённого автомата и не прилагает к этим отчётам. Все, кто ездил помогать в зоне АТО, привезли оттуда, кроме посттравматического расстройства, ещё и какой-то трофей — кто патрон, кто гранатомёт. Я не шучу. И всё это «гуляет» в мирной жизни», — отметил он.

По его словам, в конечном итоге может сложиться так, что владеющие оружием люди окажутся силой, которая определит политическое будущее страны, а тот, кто первым «подвесит к столбу» узнаваемого политика, получит всю власть.

«В своё время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего, наступит пора неучтённой политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмёт за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», — добавил он.

По мнению Матиоса, может, украинский Пиночет ещё и не появился на политической арене, но очень скоро может возникнуть.

«Но в этом государстве есть здоровые силы, которые ещё не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убеждён», — заключил прокурор.

Ранее Матиос заявлял, что в настоящий момент «государство не в состоянии защитить людей».

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