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Главный военный прокурор Украины назвал количество потерянного ВСУ оружия за четыре года

05 июля 2018, 00:54  •  44 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько единиц огнестрельного оружия Вооружённые силы Украины потеряли за прошедшие четыре года.
 
© AFP
 

Об этом сообщает УНН.

«По информации Генерального штаба ВСУ, в течение 2014—2018 годов потеряно более 15 тыс. единиц огнестрельного оружия. Автоматов — почти 7645, пистолетов — почти 3000, винтовок, пулемётов — 2200, гранатомётов — 2258. Поставлено ​​на учёт за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия», — сказал он.

Данное заявление он сделал во время своего выступления в рамках заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ранее Матиос заявлял, что в стране сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.

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