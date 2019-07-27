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Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ-2019 пройдет на Неве

27 июля 2019, 02:09  •  69 • В России

Моряки в белоснежных кителях выстроятся на палубах кораблей. Их поприветствуют президент Владимир Путин и десятки тысяч зрителей, которые в этот день соберутся в Северной столице России. А после по команде парад стартует. Корабли строем пойдут друг за другом. По их маршруту будут разведены петербургские мосты. И в это время над городом пронесутся истребители, которые в воздухе нарисуют триколор. Схему парада смотрите в табличке.

- В этом году парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением, - сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. - Будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев.

Праздник развернется также на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и даже сирийском порту Тартус.

- Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих, - сказал министр.

Кстати, на сайте Минобороны вы сможете посмотреть расписание праздника в вашем городе. Заранее отыщите себе лучшую обзорную точку.

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