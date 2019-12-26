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Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным советом Зеленскому

26 декабря 2019, 18:09  •  336 • Политика
Главный украинский провокатор, известный своими резкими высказываниями о России журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире украинского телеканала дал непечатный совет по Крыму и Донбассу, неожиданно вернув их России. Он напомнил о том, что то же самое ещё полтора месяца назад в глаза говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Все остальные поклонники "Русского мира", идите в … - заявил Гордон. - Хватит издеваться над Украиной и украинцами!"
В прямом эфире украинского телеканала "Наш" главный украинский провокатор, известный своими резкими высказываниями о России журналист Дмитрий Гордон неожиданно вернул Крым и Донбасс России. При этом сделал это, используя непечатную лексику, добавив, что ещё полтора месяца назад он то же самое в глаза президенту Украины Владимиру Зеленскому сказал.
"Как гражданин Украины Дмитрий Гордон. Я ж не чиновник, не депутат, никто", - начал журналист, рассказывая о том, о чем заявил тогда Зеленскому.
"Я сказал: "Я бы обратился к жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма (на Украине отказываются признавать итоги референдума 2014 года, по которому Крым вернулся в состав России, считая его "оккупированным" РФ. В Киеве также голословно утверждают о якобы "оккупированном" Россией Донбассе - Ред.) со следующими словами: "Дорогие украинцы, кто из вас чувствует себя украинцем, хочет жить на Украине, хочет быть свободным, государство Украина обеспечит вас жильём и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины".
А следом обратился к "поклонникам "Русского мира", которые требуют, которые возмущаются, которые славят Путина, "Русский мир" и живут программами Соловьёва и Дмитрия Киселёва".
"Идите в … (непечатное), - с невозмутимым лицом заявил Гордон. - Делайте что хотите. Хватит издеваться над Украиной и украинцами! Мы временно от вас отделяемся".
И ещё раз повторил "послание".
"Идите к России, пусть она с вами забавляется", - резюмировал он.
Журналистка Юлия Витязева у себя на страницах в соцсетях иронично отметила: "Гордон набрался смелости и, отказавшись от Крыма и Донбасса, послал всех крымчан и дончан туда, где на самом деле находятся и Украина, и сам Дима".

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