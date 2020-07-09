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«Главный стратегический противник»: как могут развиваться отношения Китая и США
09 июля 2020, 18:55 • 6 • В мире
Китайско-американские отношения переживают самые тяжёлые времена с момента установления дипломатических связей. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. По его мнению, странам необходимо отказаться от конфронтации ради взаимовыгодного сотрудничества. Одновременно с этим в Белом доме подтвердили возможное введение в скором времени новых санкций против Пекина. Как отмечают эксперты, КНР сегодня способна оспорить глобальное экономическое лидерство США, и, чтобы не допустить этого, Вашингтон перешёл к политике сдерживания. Аналитики считают, что данной тактики американские власти будут придерживаться и дальше, вне зависимости от того, кто победит на выборах президента.
Reuters © Ng Han Guan
КНР и США переживают самый тяжёлый кризис в своих отношениях с 1979 года. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время китайско-американского форума, проходившего в режиме видеоконференции.
«Отношения между США и Китаем, одни из самых важных двусторонних отношений в мире, столкнулись с самым серьёзным вызовом с момента установления дипломатических отношений», — констатировал министр.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что в США возобладает более объективный взгляд на Китай.
«Надеюсь, США придут к тому, чтобы воспринимать Китай более объективно и рассудительно, а также разработают в его отношении более рациональный и прагматичный политический курс. Это отвечает фундаментальным интересам народов США и Китая. Этого от наших стран ожидает и весь мир», — сказал Ван И.
Дипломат также заверил, что Пекин не стремится занять место Вашингтона на мировой арене.
«У Китая совершенно нет намерения бросать вызов США или занимать их место в мире, как и вступать с ними в полномасштабную конфронтацию. Больше всего нас заботит повышение благополучия собственного народа. Возрождение китайской нации — вот, что для нас наиболее ценно. И больше всего мы рассчитываем на мир и стабильность на планете», — заявил министр.
Ван И добавил, что КНР не может копировать иностранную модель государственного устройства, но и не собирается экспортировать собственную. По его словам, одним из важнейших принципов, которые позволят двум странам мирно сосуществовать, является отказ от попыток переформатировать друг друга.
«Каким образом можно наладить отношения между США и Китаем и вернуть их в русло долгосрочного стабильного развития? — сказал Ван И. — Во-первых, Китай и США не должны пытаться переделать друг друга. Вместо этого странам следует сотрудничать в том, чтобы найти способы мирного сосуществования разных систем и цивилизаций»
Глава МИД подчеркнул, что Китай продолжит занимать дружественную позицию по отношению к США и будет выстраивать обоюдно выгодные связи с этой страной.
Однако накануне, 8 июля, официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни подтвердила намерение ввести против Китая новые санкции. С аналогичным заявлением выступил ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может ввести в действие новые меры в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Штаты также рассматривают меры в отношении китайских соцсетей TikTok и WeChat, которые якобы используются Пекином для получения личных данных американцев.
По словам директора института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, Вашингтон провоцирует Китай на полномасштабное противостояние.
Как отметил Маслов, слова Ван И свидетельствуют о том, что в Пекине это осознают и не хотят дать себя втянуть в это противостояние.
«Китай пытается перевести конфликт в область диалога и обсуждения практических проблем. Но, мне кажется, что у китайцев не получится сделать это, потому что США начали фронтальное наступление на Китай», — полагает он.
От вражды к дружбе
За последние полвека США и КНР прошли путь от полного отчуждения до тесного сотрудничества, напоминают эксперты.
В течение трёх десятилетий после образования Китайской Народной Республики в 1949 году между Пекином и Вашингтоном не было дипломатических отношений. Две страны крайне антагонистически относились друг к другу, в том числе из-за идеологических разногласий.
Важным шагом на пути к нормализации отношений стал визит в КНР президента США Ричарда Никсона в 1972 году. Это была первая в истории поездка американского лидера в коммунистический Китай. Несмотря на то, что переговоры Мао Цзэдуна и Ричарда Никсона не привели тогда на практике к каким-то серьёзным последствиям, они стали важным сигналом, свидетельствовавшим о развороте американской политики в отношении КНР.
Как отмечают эксперты, оживлению американо-китайских контактов поспособствовал тот факт, что между КНР и СССР в те годы отношения были довольно натянутыми. По словам аналитиков, одной из целей Никсона было углубить эти разногласия и использовать контакты с Пекином в качестве рычага давления на Москву.
«Никсон понял, что для укрепления пошатнувшегося положения США в противостоянии с СССР ему нужен потенциальный союзник на другом континенте. К тому моменту у Китая с СССР отношения были испорчены, в том числе из-за пограничных конфликтов, а также из-за того, что Пекин перестал довольствоваться ролью младшего брата Москвы. Конфликт Китая с СССР в США восприняли, как знак того, что КНР, в принципе, готова наладить отношения с Западом в обмен на инвестиции и технологии», — рассказал в интервью RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
Прорыв в отношениях между США и КНР наступил в 1979 году, когда хозяином Белого дома был Джимми Картер, а Китаем после смерти Мао фактически руководил Дэн Сяопин, объявивший курс на реформы. В 1979 году США наконец-то признали коммунистическое правительство КНР в качестве единственного легитимного в стране.
Изменение статуса двусторонних отношений было закреплено в ходе визита Дэн Сяопина в США — первой в истории поездки лидера коммунистического Китая в Америку.
Реформы Дэн Сяопина, в том числе создание особых экономических зон, открыли путь в страну для иностранных инвестиций. Радикальные изменения в системе хозяйствования позволили Китаю в 2010 году занять второе место после США в списке самых крупных экономик мира.
Стремительно увеличился и товарооборот между Китаем и США. С 1980 года по 2004 год он вырос более чем в 40 раз: с $5 млрд до $231 млрд. В результате КНР в 2006 году заняли второе место после Канады в списке главных экономических партнёров США, а через несколько лет возглавили этот рейтинг.
В 2008 году Китай стал также самым крупным держателем долговых обязательств США, вложив в них около $600 млрд.
При этом в торговле двух стран существовал серьёзный дисбаланс в пользу КНР: США закупали в Китае гораздо больше, чем продавали ему. По данным американских властей, торговый дефицит в 2018 году составил $419,2 млрд.
Торговая война Трампа
Президент США Дональд Трамп ещё во время предвыборной гонки в 2016 году называл экономическую политику Китая несправедливой и обещал исправить ситуацию.
22 марта 2018 года, уже в должности президента, Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», после чего США начали постепенно вводить пошлины на ввоз китайских товаров на сумму в сотни миллиардов долларов. Пекин в ответ предпринимал аналогичные меры.
Как отмечают эксперты, действия новой администрации принесли свои плоды: согласно статистике, при Трампе Китай утратил место главного экономического партнёра США и по итогам 2019 года занял в этом списке третье место, уступив Канаде и Мексике.
После нескольких лет консультаций в январе 2020 года сторонам удалось заключить соглашение по так называемой первой фазе торговой сделки. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.
Несмотря на это, весной 2020 года нападки Трампа на Китай возобновились с новой силой. На этот раз причиной стал коронавирус. На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране (США на данный момент занимают первое место в мире по числу заражённых) Трамп дал понять, что считает главным виновником сложившейся ситуации Китай.
В его администрации заявили, что Пекин якобы утаивал данные об истинных масштабах угрозы, из-за чего Белый дом не смог своевременно отреагировать на начало пандемии коронавируса. В том же месяце Трамп объявил, что может ввести новые пошлины на китайские товары. Параллельно с этим Белый дом продолжает критиковать Пекин за ситуацию Гонконге, где с лета прошлого года не утихают протесты. Вашингтон открыто выражает поддержку демонстрантам, что в КНР считают вмешательством во внутренние дела.
«Опасный конкурент»
По мнению аналитиков, американская позиция по отношению к Китаю начала меняться задолго до прихода Трампа к власти.
«Разговоры о том, что Китай нужно поставить в рамки и сбросить его с пьедестала, ведутся в США как минимум с начала 2000-х годов. Сказать, что Трамп всё это устроил, — неправильно. Просто Трамп, будучи по своей природе не политиком, а бизнесменом, пошёл на Китай в открытую, делая тайное явным. Он сорвал маски и сделал антикитайские намерения Вашингтона достоянием гласности», — считает Синельников-Оришак.
Похожей точки зрения придерживается заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин.
«С некоторых пор американцы начали видеть в Китае опасного конкурента. Он может соперничать с ними не только в отдельных отраслях, но и в масштабе глобальной экономики, а также в инновациях и военной мощи. Понимание этого в Вашингтоне наступило ещё до Трампа. Но именно при нём этот страх вышел наружу», — рассказал эксперт в интервью RT.
При этом Луконин отметил, что борьба США и КНР осложняется глубокой взаимозависимостью двух экономик, из-за чего Вашингтон не может ударить по сопернику, не нанеся вреда себе.
«В этой ситуации американцы ищут ту модель положительного развития Китая, которая не представляла бы опасности для них самих в будущем. Пока эта граница не нащупана, американцы ведут наступательную борьбу», — заявил эксперт.
Аналитики считают, что нападки Вашингтона на Пекин продолжатся вне зависимости от того, кто займёт кресло президента в Белом доме.
«Они будут обвинять Китай во всём подряд. COVID-19 или несправедливая торговля — это лишь поводы. Причина в том, что Китай стал главным стратегическим противником США. Поэтому отношения США с КНР никогда не будут прежними», — говорит Синельников-Оришак.
Данную точку зрения подтверждает и опубликованный на днях «План Байдена по модернизации американской системы снабжения и предотвращению нехватки критически важного оборудования в США в будущем». В нём кандидат в президенты США от Демпартии критикует, в том числе, торговые практики Китая.
По мнению Синельникова-Оришака, столкновение двух крупнейших экономик может оказать серьёзное влияние на ситуацию в мире.
«Это может привести к полному изменению финансовой системы, созданию принципиально иных финансово-денежных взаимоотношений, новых альянсов», — заключил эксперт.
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