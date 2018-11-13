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Главный спонсор не одобрил: Европа отказалась от армии, которая будет защищать континент от США

13 ноября 2018, 00:09  •  51 • В мире
В Европе похоронили идею создания общеевропейской армии, которая могла бы заменить НАТО. Альянс останется единственным военной структурой Евросоюза.
В НАТО прокомментировали идею создания общеевропейской армии, которую высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Политик предлагал создать такую армию, которая защищала бы Старый Свет от США, России и Китая. Идея ожидаемо вызвала гнев Дональда Трампа. И уже понятно, что не будет реализована ни при каких условиях.
О том, что НАТО не поддержит создание подобной армии, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Европе не нужны дублирующие военные структуры. Соответствующее заявление он сделал на конференции в Берлине.
Напомним, что ранее эту идею раскритиковал главный спонсор НАТО – США. Глава Белого дома Дональд Трамп написал, что оскорблен такими предложениями и попросил Францию платить справедливую цену за свое участие в НАТО.
«Мы должны приветствовать укрепление европейской опоры в рамках НАТО. Но мы не должны приветствовать создание в ЕС дублирующих структур, например, командных. Реальность такова, что нам нужна одна сильная командная структура», - цитирует РИА Новости генсека НАТО.

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