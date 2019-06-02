Главный союзник США: Украина может получить новый статус вне НАТО

Украина может получить статус главного союзника США вне Североатлантического альянса (НАТО). Такая инициатива внесена в Конгресс Соединенных Штатов, говорится на официальной странице украинского посольства в Вашингтоне.

Проект называется "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности". В случае принятия документа США сможет передавать Незалежной противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также продавать летальные оборонительные средства ВСУ. Кроме того, Украина сможет рассчитывать на помощь американцев в усовершенствовании систем кибербезопасности для защиты Киева от "российской агрессии".

Кроме того, США готовы дать Украине гарантии по отстаиванию ее территориальной целостности и поддержать в ситуации с задержанием моряков в Керченском проливе, а также в Донбассе.

Напомним, что в декабре 2014 года Верховная рада одобрила поправки, согласно которым Украина утратила статус внеблокового государства. Спустя два года Киев объявил официальный курс на вступление в НАТО и ЕС. Однако, по оценкам экспертов, Незалежной понадобится не менее 20 лет, чтобы претендовать на членство в альянсе.