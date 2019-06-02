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Главный союзник США: Украина может получить новый статус вне НАТО
02 июня 2019, 01:09 • 46 • Политика
В Конгресс внесен законопроект о предоставлении Киеву статуса главного союзника США вне Североатлантического альянса. Целью инициативы называется защита Украины "от российской агрессии".
Украина может получить статус главного союзника США вне Североатлантического альянса (НАТО). Такая инициатива внесена в Конгресс Соединенных Штатов, говорится на официальной странице украинского посольства в Вашингтоне.
Проект называется "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности". В случае принятия документа США сможет передавать Незалежной противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также продавать летальные оборонительные средства ВСУ. Кроме того, Украина сможет рассчитывать на помощь американцев в усовершенствовании систем кибербезопасности для защиты Киева от "российской агрессии".
Кроме того, США готовы дать Украине гарантии по отстаиванию ее территориальной целостности и поддержать в ситуации с задержанием моряков в Керченском проливе, а также в Донбассе.
Напомним, что в декабре 2014 года Верховная рада одобрила поправки, согласно которым Украина утратила статус внеблокового государства. Спустя два года Киев объявил официальный курс на вступление в НАТО и ЕС. Однако, по оценкам экспертов, Незалежной понадобится не менее 20 лет, чтобы претендовать на членство в альянсе.
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