Главный соперник Лукашенко подал в суд из-за отказа в регистрации

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Бывший глава Белгазпромбанка не может участвовать в выборах на пост главы республики из-за обвинения в оффшорных счетах

Представитель Виктора Бабарико, одного из кандидатов в президенты Белоруссии, направил в Верховный суд республики жалобу после отказа Центризбиркома принять его регистрацию на участие в выборах.

14 июля белорусский ЦИК провел заседание, в ходе которого были рассмотрены вопросы по регистрации кандидатов на пост главы республики. В результате отказ получил бывший банкир Виктор Бабарико и и экс-руководитель ПВТ ("Парк высоких технологий" – Прим. Ред.) Валерий Цепкало. Решение комиссии можно оспорить в течение трехдневного периода в Верховном суде.

Как отмечает Sputnik Беларусь, соответствующая жалоба уже направлена в судебную инстанцию, где подтвердили факт подачи заявления истца. В настоящее время решения о возбуждении судопроизводства по указанному заявлению не принято.

Ранее представители штаба направили жалобу в ЦИК, у здания которого 15 июля образовались толпы желающих оспорить решение комиссии. Как отмечает Sputnik Беларусь, очередь противников заключения ЦИКа по Бабарико растянулась практически на полтора километра. Представители Цепкало также собираются выступить против заключения Центрибзиркома с помощью подачи заявления в Верховный суд республики.

Как отмечает источник, причиной отказа Бабарико в регистрации стало письмо Комитета государственного контроля, где указывалось о наличии у потенциального кандидата неких оффшорных компаний и доходов в размере 450 тысяч долларов, которые не были задекларированы. Цепкало получил отказ из-за недобора подписей – из собранных 220 тыс. сданы 160, а признаны годными 78 тысяч. Также в декларации его супруги была допущена ошибка.

"Утро.ру" писало, что Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом, главой его штаба, в Минске, 18 июня. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявлял, что причина ареста заключалась в угрозе нацбезопасности. Арест одного из потенциальных кандидатов вызвал возмущение среди жителей Белоруссии и стран ЕС.