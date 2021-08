Главный скандал года: свидетели таинственно гибнут • 153 • Аналитика © Sputnik / Артур Габдрахманов События 6 января сегодня живо напоминают поджог Рейхстага. Сотни фэбээровцев и следователей сочиняют на коленке "заговор" сторонников Трампа. Сотни участников беспорядков в Капитолии находятся под домашним арестом или сидят в тюрьме, с ужасом ожидая суда. В соцсетях беснуются сторонники Демпартии — ищут врагов народа, требуют посадок и расстрелов. Гнев масс деловито раскочегаривают СМИ. От диссидентов в срочном порядке отрекаются друзья и знакомые. Перепуганные люди доносят на своих родных и возлюбленных. Органы госбезопасности сожалеют, что доносов маловато, и требуют поднажать. Но мало того, свидетели и непосредственные участники событий 6 января погибают один за другим. Только что с разницей в пару недель из жизни ушли двое полицейских, охранявших в тот день Капитолий, — Кайл Дефритаг и Гюнтер Хашида. Но ведь были и другие жертвы. На слуху у всех, конечно, Эшли Бэббит, ветеран ВВС США, молодая и красивая белая женщина, хладнокровно застреленная охранником в Капитолии. Однако на фоне ее трагедии как-то затерялась смерть полицейского Брайана Сикника. Вечером 6 января он пришел из Капитолия в свой участок, там потерял сознание, а на следующий день умер в больнице. Интересно, что Сикник поддерживал Трампа, и об этом все знали. Демократические журналисты насочиняли про его смерть всякого. The New York Times сообщила, что протестующие избили Сикника огнетушителем. Зацените заголовок: "Он мечтал стать офицером полиции, его убила толпа трампистов". Вердикта патологоанатомов ждали долго. Только в апреле они постановили, что Сикник умер от инсульта. В The New York Times стыдливо потерли выдумку про огнетушитель. Зато принялись тиражировать версию о том, что смерть Сикника была вызвана попавшим на него перцовым спреем из баллончика. Вопросы, конечно, оставались. От перцовых баллончиков не бывает инсультов. Нервы, страх толпы, эмоциональная перегрузка? Но Сикнику было всего 42 года, он был ветеран армии, ездил в боевые командировки. Ну ладно, допустим, инсульт. Через день после смерти Сикника загадочным образом погибает другой сторонник Трампа — Кристофер Стэнтон Джорджия. Шестого января он был задержан за незаконный вход в Капитолий, а уже девятого утром жена нашла его тело в подвале их дома. Повсюду была кровь. У 53-летнего Джорджии не было никаких проблем, он был образцовым представителем американского среднего класса. Максимум, что ему грозило за вторжение в Капитолий, это несколько месяцев тюрьмы или несколько сот долларов штрафа. Наплевать и забыть. Но почему-то он предпочел взять снайперскую винтовку Драгунова и выстрелить себе в грудь. Непростое, кстати, предприятие, учитывая, что длина винтовки больше метра. В тот же самый день, 9 января, ни с того ни с сего застрелился Говард Либенгуд — еще один полицейский, работавший в Капитолии во время беспорядков. А через неделю его коллега, 35-летний Джеффри Смит, пошел на работу и по пути выстрелил себе в голову. Нет нужды пояснять, что Смит тоже принимал непосредственное участие в событиях 6 января. Несколько месяцев передышки, и вот опять новости как с куста. Двадцать девятого июля был найден мертвым полицейский 43-летний Гюнтер Хашида, охранявший Капитолий 6 января. Департамент полиции Вашингтона назвал его смерть самоубийством и выпустил краткий некролог — помним, скорбим. А буквально через несколько часов появилась информация еще об одной жертве Капитолия. Тело 26-летнего полицейского Кайла Дефритага было найдено еще 10 июля. Сейчас выяснилась и причина смерти. Вы не поверите, но он, оказывается, тоже совершил самоубийство. Вообразим, что все это простое совпадение. Чего не бывает на свете? Семью трупами больше, семью меньше. Однако усилиями Демпартии расследование беспорядков в Капитолии превращено в грандиозный политический процесс. К нему приковано внимание всего мира. Это важнейшая история в Штатах со времен 11 сентября. Наверное, к таинственным смертям вокруг такого процесса должно быть особое внимание. Ну, как это бывает в голливудских фильмах — взмокшие оперативники роют носом землю, гениальные следователи ищут мотив, неравнодушные граждане приносят ценные улики. Но нет, оперативники и следователи шьют дело врагам народа — "внутренним террористам"-трампистам. До странных самоубийц никому и дела нет, а недоумевающая общественность получает только какие-то бессмысленные некрологи. Помним, скорбим. Но ведь это позорище. Это пиночетовщина какая-то. И чем больше власти замалчивают происходящее, тем основательнее становятся предположения о том, что это не случайные самоубийства, а бессудные расправы. Форменным издевательством выглядит расследование специального комитета конгресса США событий 6 января. Комитет создала демократка Нэнси Пелоси, которую сторонники Трампа считают организатором и выгодополучателем всей провокации 6 января. Состоит структура из членов Демпартии и двух примкнувших к ним республиканцев. В настоящее время комитет заслушивает показания полицейских, работавших в Капитолии 6 января. Нетрудно представить, как действуют на них новости о коллегах, которые то и дело кончают с собой. Во всяком случае, говорят полицейские ровно то, что требуется Пелоси: живописуют бесчинства трампистов, жалуются на травмы и увечья, словом, делают все, чтобы еще больше ошельмовать сторонников экс-президента и обеспечить им "срока огромные". На видео из Капитолия в тот роковой день отлично видно, что полицейские даже не пытаются закрыть двери или выгонять протестующих. Сторонники Трампа уверены, что такой приказ охране отдала спикер конгресса Нэнси Пелоси. Она же прямо запретила вызывать на подмогу Нацгвардию — на чем настаивал Дональд Трамп. Вызывает вопросы и судьба ее ноутбука. Бог знает, что в нем было: трамписты думают, что доказательства фальсификации выборов, — но его ищут уже больше полугода. Сначала решили, что гаджет украл Кристофер Стэнтон Джорджия — тот самый, который застрелился из снайперской винтовки. Но ничего такого дома у него не нашли. Потом в ФБР позвонил бывший любовник 22-летней Райли Джун Уильям и проинформировал органы о том, что она украла ноутбук Пелоси и хочет продать его русским разведчикам. Никакого ноутбука у Уильямс, разумеется, не нашли. Сама она все отрицала. Несмотря на это, девушка до сих сидит под домашним арестом, ждет суда. Ее отца внезапно привлекли за педофилию. Фейкометы из Bellingcat распространяют какое-то видео, на котором какая-то девушка в маске кидает зигу, и уверяют общественность, что это именно Райли Джун Уильямс. Загадочные смерти, издевательства над политзаключенными, травля инакомыслящих — американский режим долго применял эти наработки за границей. Сейчас пришла обраточка. Американцы могут на собственной шкуре ознакомиться с теми практиками, которые их правительство насаждает в подведомственных странах. Интересно, надолго ли хватит их терпения? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







