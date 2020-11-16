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Главный секрет российской авиации: Sohu рассказали, как русские дали шанс США
16 ноября 2020, 01:20 • 47 • Политика
Главным секретом российской авиации остаётся ПАК ДА. Предполагается, что через несколько лет этот уникальный самолёт сменит уже известные модели и переплюнет любые другие модели, в том числе американский B-2. Однако Sohu, рассказывая о ПАК ДА, обнадёжили Штаты. Мол, у вас ещё есть шанс...
Российский бомбардировщик-невидимка сможет долететь до Нью-Йорка, пишут Sohu в своём обзоре. Китайские военные эксперты считают, что именно эти российские самолёты станут важнейшим оружием, способным решить исход масштабного противостояния, пишет "ПолитРоссия" в переводе материала. Пока лидером остаются американские B-2, но очень скоро ситуация изменится, полагают китайцы.
Аналитики добавляют, что ПАК ДА будет нести как обычное, так и ядерное вооружение. И это ещё одна неприятная новость для Штатов. Разработкой перспективного самолёта Россия начала заниматься несколько лет тому назад. Скорость машины превысит 2 Маха, а дальность полёта составит максимум 12 тысяч километров. Единственным шансом для США остаётся тот факт, что разработка самолёта займёт, по всей видимости, ещё несколько лет, отмечают китайцы.
"США могут вздохнуть с облегчением, так как РФ потребуется какое-то время для завершения работ над проектом ПАК-ДА", - резюмировали китайцы, ещё раз отметив - как только самолёт введут в эксплуатацию, шансов на лидерство у Америки не останется.
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