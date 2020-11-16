Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лука...
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
Лукашенко пытались застрелить
Главная / Политика

Главный секрет российской авиации: Sohu рассказали, как русские дали шанс США

16 ноября 2020, 01:20  •  47 • Политика
Главным секретом российской авиации остаётся ПАК ДА. Предполагается, что через несколько лет этот уникальный самолёт сменит уже известные модели и переплюнет любые другие модели, в том числе американский B-2. Однако Sohu, рассказывая о ПАК ДА, обнадёжили Штаты. Мол, у вас ещё есть шанс...
Российский бомбардировщик-невидимка сможет долететь до Нью-Йорка, пишут Sohu в своём обзоре. Китайские военные эксперты считают, что именно эти российские самолёты станут важнейшим оружием, способным решить исход масштабного противостояния, пишет "ПолитРоссия" в переводе материала. Пока лидером остаются американские B-2, но очень скоро ситуация изменится, полагают китайцы.
Аналитики добавляют, что ПАК ДА будет нести как обычное, так и ядерное вооружение. И это ещё одна неприятная новость для Штатов. Разработкой перспективного самолёта Россия начала заниматься несколько лет тому назад. Скорость машины превысит 2 Маха, а дальность полёта составит максимум 12 тысяч километров. Единственным шансом для США остаётся тот факт, что разработка самолёта займёт, по всей видимости, ещё несколько лет, отмечают китайцы.
"США могут вздохнуть с облегчением, так как РФ потребуется какое-то время для завершения работ над проектом ПАК-ДА", - резюмировали китайцы, ещё раз отметив - как только самолёт введут в эксплуатацию, шансов на лидерство у Америки не останется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
15 ноября 2020, 19:50
"Я скорее стану русским, чем демократом": Белых в США били, но они не отказались от своих слов
15 ноября 2020, 19:50
Поздно пить галоперидол? Гаспарян рассказал, откуда у Польши такая ненависть к России
15 ноября 2020, 21:40
Экспортный хит России поразил американцев. Москва показала идеальное соотношение цены и качества
15 ноября 2020, 23:30
Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США
15 ноября 2020, 19:50
Азербайджан дал отсрочку Армении из-за "затора" в Нагорном Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фра...
15 ноября 2020, 21:40
Экспортный хит России поразил американцев. Москва показала идеальное соотношение цены...
15 ноября 2020, 23:30
Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США
15 ноября 2020, 20:45
ФБК Навального списали в утиль даже либеральные СМИ (Руслан Осташко)
15 ноября 2020, 23:30
Секретное совещание Путина началось с признания: "Владимир Владимирович, мы вас ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
10 ноября 2020, 20:40
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
11 ноября 2020, 23:15
Благодарности не будет: Россию ждёт поток цинковых гробов?
10 ноября 2020, 17:55
"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
12 ноября 2020, 23:05
Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.