Главный секрет российской авиации: Sohu рассказали, как русские дали шанс США

Российский бомбардировщик-невидимка сможет долететь до Нью-Йорка, пишут Sohu в своём обзоре. Китайские военные эксперты считают, что именно эти российские самолёты станут важнейшим оружием, способным решить исход масштабного противостояния, пишет "ПолитРоссия" в переводе материала. Пока лидером остаются американские B-2, но очень скоро ситуация изменится, полагают китайцы.

Аналитики добавляют, что ПАК ДА будет нести как обычное, так и ядерное вооружение. И это ещё одна неприятная новость для Штатов. Разработкой перспективного самолёта Россия начала заниматься несколько лет тому назад. Скорость машины превысит 2 Маха, а дальность полёта составит максимум 12 тысяч километров. Единственным шансом для США остаётся тот факт, что разработка самолёта займёт, по всей видимости, ещё несколько лет, отмечают китайцы.

"США могут вздохнуть с облегчением, так как РФ потребуется какое-то время для завершения работ над проектом ПАК-ДА", - резюмировали китайцы, ещё раз отметив - как только самолёт введут в эксплуатацию, шансов на лидерство у Америки не останется.