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Главный разведчик и главный пограничник Украины попали под российские санкции

25 декабря 2018, 20:54  •  47 • В России

На сайте российского правительства опубликовано постановление о расширении российского санкционного списка в отношении физических и юридических лиц из Украины.

Во второй санкционный пакет российского правительства попали 245 граждан Украины и 7 компаний. Многие из фигурантов представляют силовые структуры.

Среди тех, против кого введены ограничения, - мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, депутаты Верховной Рады Александр Вилкул, Михаил Добкин, Борис Колесников, Вадим Новинский и другие.

Также во втором санкционном пакете - концерн «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт» и Государственный экспортно-импортный банк Украины.

Напомним, ответные санкции против украинских граждан и организаций были объявлены в октябре 2018 года. После сегодняшнего дополнения в списке - 567 человек и 75 организаций. У них заморожены счета и активы в России, введен запрет на выведение капитала из РФ.

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