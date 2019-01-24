Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фиаско Вашингтона! Кедми заявил о КРАХЕ военной стратегии Америки! Вечер с Солов...
Чем госпереворот в Венесуэле опасен для России?
ПАСЕ приняла резолюцию по задержанию украинских моряков у Керченского пролива
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
Главная / Украина

Главный раввин Москвы прокомментировал закон о переименовании УПЦ

24 января 2019, 20:39  •  128 • Украина
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в беседе с RT прокомментировал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
 
Reuters
 

«Я хочу просто процитировать моего коллегу с Украины, главного раввина Украины Якова Дов Блайха, который является тоже председателем в религиозном совете Украины, который объединяет все церкви на Украине. Он назвал этот закон антиконституционным», — заявил Гольдшмидт на площадке «Русского дома» в Давосе.

20 декабря украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

Через день его подписал президент Украины Пётр Порошенко.

В УПЦ считают, что закон был принят для того, чтобы ослабить её позиции и заставить духовенство и верующих переходить в новую церковь Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

128
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 19:09
Суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ Украины
24 января 2019, 10:54
В Киеве усилили охрану суда перед заседанием по делу Януковича
24 января 2019, 17:24
В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
Загрузка...
24 января 2019, 12:39
Адвокат Януковича прокомментировал признание судом в Киеве вины экс-президента
23 января 2019, 23:39
Эксперт оценила сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%
24 января 2019, 19:09
Адвокат Януковича намерен обжаловать приговор по делу о госизмене
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
19 января 2019, 01:56
Ломающийся Томoc-тyp
19 января 2019, 17:54
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео
19 января 2019, 14:39
Путин в мире животных: 25 фото президента
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.