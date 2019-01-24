Главный раввин Москвы прокомментировал закон о переименовании УПЦ

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в беседе с RT прокомментировал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Я хочу просто процитировать моего коллегу с Украины, главного раввина Украины Якова Дов Блайха, который является тоже председателем в религиозном совете Украины, который объединяет все церкви на Украине. Он назвал этот закон антиконституционным», — заявил Гольдшмидт на площадке «Русского дома» в Давосе.

20 декабря украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

Через день его подписал президент Украины Пётр Порошенко.

В УПЦ считают, что закон был принят для того, чтобы ослабить её позиции и заставить духовенство и верующих переходить в новую церковь Украины.