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Главный раввин Москвы прокомментировал закон о переименовании УПЦ
24 января 2019, 20:39 • 128 • Украина
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в беседе с RT прокомментировал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Reuters
«Я хочу просто процитировать моего коллегу с Украины, главного раввина Украины Якова Дов Блайха, который является тоже председателем в религиозном совете Украины, который объединяет все церкви на Украине. Он назвал этот закон антиконституционным», — заявил Гольдшмидт на площадке «Русского дома» в Давосе.
20 декабря украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».
Через день его подписал президент Украины Пётр Порошенко.
В УПЦ считают, что закон был принят для того, чтобы ослабить её позиции и заставить духовенство и верующих переходить в новую церковь Украины.
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