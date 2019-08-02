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Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist

02 августа 2019, 06:09  •  84 • Политика
Суд в США признал, что искавшие "русское вмешательство" прокуроры Мюллер и Барр не знают американских законов и неоднократно их нарушали.
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер и американский генпрокурор Уильям Барр, два года впустую расследовавшие "российское вмешательство", сами оказались нарушителями закона. Они оба сознательно проигнорировали решение суда, которое в США имеет силу закона. Об этом сообщает американский журнал The Federalist.
Речь идет о судебном решении, которое запрещает Мюллеру и Барру публично утверждать, что российская компания "Конкорд" и мифическое "Агентство интернет-исследований" якобы работают на правительство России. Однако оба проигнорировали данное судебное решение, и фактически сами стали преступниками.
"Роберт Мюллер проигнорировал постановление суда, в котором от него требовали перестать лгать о российских компаниях", - пишет The Federalist.
Американский суд официально признал, что инициированное Минюстом США следствие по делу о "российском вмешательстве" неоднократно нарушало закон, распространяя ложные сведения, вопреки судебному решению. Но что ещё более интересно, суд отказался привлечь Мюллер и Барра к ответственности, аргументировав это тем, что они не знают законов.
"Судья освободила их (Мюллера и Барра) от ответственности, сославшись на то, что специальный прокурор и генеральный прокурор не знают законов США", - цитирует ФАН сообщение пресс-службы "Конкорда".

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