Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер и американский генпрокурор Уильям Барр, два года впустую расследовавшие "российское вмешательство", сами оказались нарушителями закона. Они оба сознательно проигнорировали решение суда, которое в США имеет силу закона. Об этом сообщает американский журнал The Federalist.

Речь идет о судебном решении, которое запрещает Мюллеру и Барру публично утверждать, что российская компания "Конкорд" и мифическое "Агентство интернет-исследований" якобы работают на правительство России. Однако оба проигнорировали данное судебное решение, и фактически сами стали преступниками.

"Роберт Мюллер проигнорировал постановление суда, в котором от него требовали перестать лгать о российских компаниях", - пишет The Federalist.

Американский суд официально признал, что инициированное Минюстом США следствие по делу о "российском вмешательстве" неоднократно нарушало закон, распространяя ложные сведения, вопреки судебному решению. Но что ещё более интересно, суд отказался привлечь Мюллер и Барра к ответственности, аргументировав это тем, что они не знают законов.