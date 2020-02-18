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Главный "пробел" поправок восполнен. Чем будет заниматься путинский Госсовет?

18 февраля 2020, 16:24  •  38 • Политика
После того как Госсовет станет конституционным органом, он будет заниматься вопросами нацпроектов, а также проводить оценку качества жизни в регионах. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основном законе сенатор Андрей Клишас.
Стали известны подробности о том, какие функции будет выполнять Госсовет после внесения поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным во время его послания Федеральному Собранию.
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основном законе сенатор Андрей Клишас сегодня заявил, что Госсовет станет своего рода арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.
15 января, анонсируя конституционную реформу в ходе послания Федеральному Собранию, президент Владимир Путин предложил усилить роль Госсовета. Он уточнил, что орган не будет дублировать функции Совета Федерации.
Госсовет был сформирован в сентябре 2000 года по инициативе Путина. В него вошли руководители всех субъектов. Позже к ним присоединились главы думских фракций и полномочные представители президента в федеральных округах. Создавая орган, Путин заявлял, что его основная цель заключается в обсуждении политической стратегии государства.
Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. В том числе свои поправки представил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, делая акцент на традиционных ценностях, правопреемстве России и в целом целостности Империи.

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