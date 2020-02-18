Главный "пробел" поправок восполнен. Чем будет заниматься путинский Госсовет?

Стали известны подробности о том, какие функции будет выполнять Госсовет после внесения поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным во время его послания Федеральному Собранию.

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основном законе сенатор Андрей Клишас сегодня заявил, что Госсовет станет своего рода арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

15 января, анонсируя конституционную реформу в ходе послания Федеральному Собранию, президент Владимир Путин предложил усилить роль Госсовета. Он уточнил, что орган не будет дублировать функции Совета Федерации.

Госсовет был сформирован в сентябре 2000 года по инициативе Путина. В него вошли руководители всех субъектов. Позже к ним присоединились главы думских фракций и полномочные представители президента в федеральных округах. Создавая орган, Путин заявлял, что его основная цель заключается в обсуждении политической стратегии государства.